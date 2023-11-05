مخطوطة قراءات الأناجيل للبيع فى سوثبى بسعر يصل لـ120 ألف جنيه إسترلينى

MENAFN - Youm7) تطرح دار سوثبى للمزادات العالمية، مزادًا يحمل عنوان "فنون العالم الإسلامي والهندى"، في لندن، وهو مزاد مخص لبيع العديد من المخطوطات الإسلامية والوثائق النادرة، ومن بين هذه المخطوطات، مخطوطة مبكرة من قراءات الأناجيل الملكية العربية، تعود إلى مصر أو سوريا، ترجع إلى ما بين أواخر القرن الثاني عشر وأوائل القرن الثالث عشر الميلادى، ويقدر ثمنها ما بين 80 إلى 120 ألف جنيه إسترلينى.

وتشمل المخطوطة فى الصفحة 138 شريط بسيط من الزخارف باللونين الأحمر والبني الداكن للإشارة إلى قسم جديد، وشريطين آخرين باللون الأحمر في الصفحتين 112 و123، كما يشيع فى المخطوطة نمط الزخرفة البسيط مما يشير إلى توحد الأسلوب في جميع المخطوطات الملكية.

المخطوطة





وكانت دار سوثبى للفنون، في لندن أطلقت فى آخر مزاداتها مزادا للوحات الشرق حمل عنوان "فنون الشرق الأوسط - القرن الـ 21 "، وشكل هذا المزاد العديد من لوحات رواد الفن التشكيلى، ومن أبرز اللوحات

لوحة للفنان عبد الهادى الجزار تحمل عنوان "معدل الحركة" بسعر تقديرى من 60 إلى 80 ألف جنيه إسترلينى.

كما عرضت سوثبى للمزادات العالمية فى لندن، مزادًا لبيع لوحات المستشرقين وهو المزاد الذى خصصت لبيع لوحات رسمها المستشرقون الأجانب فى بلاد الشرق، ومن بين اللوحات التى تم عرضها للبيع لوحة "الأسكافى"

للمستشرق ليوبولد جوتربوك، وكان الثمن التقديرى للوحة ما بين 8 إلى 12 ألف جنيه إسترلينى.