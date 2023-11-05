مخطوطة قراءات الأناجيل للبيع فى سوثبى بسعر يصل لـ120 ألف جنيه إسترلينى

(MENAFN
- Youm7) تطرح دار سوثبى للمزادات العالمية، مزادًا يحمل عنوان "فنون العالم الإسلامي والهندى"، في لندن، وهو مزاد مخص لبيع العديد من المخطوطات الإسلامية والوثائق النادرة، ومن بين هذه المخطوطات، مخطوطة مبكرة من قراءات الأناجيل الملكية العربية، تعود إلى مصر أو سوريا، ترجع إلى ما بين أواخر القرن الثاني عشر وأوائل القرن الثالث عشر الميلادى، ويقدر ثمنها ما بين 80 إلى 120 ألف جنيه إسترلينى.
وتشمل المخطوطة فى الصفحة 138 شريط بسيط من الزخارف باللونين الأحمر والبني الداكن للإشارة إلى قسم جديد، وشريطين آخرين باللون الأحمر في الصفحتين 112 و123، كما يشيع فى المخطوطة نمط الزخرفة البسيط مما يشير إلى توحد الأسلوب في جميع المخطوطات الملكية.
المخطوطة
وكانت دار سوثبى للفنون، في لندن أطلقت فى آخر مزاداتها مزادا للوحات الشرق حمل عنوان "فنون الشرق الأوسط - القرن الـ 21 "، وشكل هذا المزاد العديد من لوحات رواد الفن التشكيلى، ومن أبرز اللوحات
لوحة للفنان عبد الهادى الجزار تحمل عنوان "معدل الحركة" بسعر تقديرى من 60 إلى 80 ألف جنيه إسترلينى.
كما عرضت سوثبى للمزادات العالمية فى لندن، مزادًا لبيع لوحات المستشرقين وهو المزاد الذى خصصت لبيع لوحات رسمها المستشرقون الأجانب فى بلاد الشرق، ومن بين اللوحات التى تم عرضها للبيع لوحة "الأسكافى"
للمستشرق ليوبولد جوتربوك، وكان الثمن التقديرى للوحة ما بين 8 إلى 12 ألف جنيه إسترلينى.
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