إعادة بناء وجه أقوى فراعنة مصر القديمة.. رمسيس الثانى فى نسخته الرقمية

MENAFN - Youm7) أعاد عدد من علماء الآثار بناء وجه أقوى فراعنة مصر القديمة، وهو الملك رمسيس الثانى ، الذى يرجع إلى الأسرة التاسعة عشرة، والذى حكم لمدة 66 عامًا، بداية من عام 1279 قبل الميلاد، وتم نقش صورته في تماثيل ضخمة وطبعت في الكتب المدرسية في جميع أنحاء العالم، لكن حتى وقت قريب، لم يكن يعرف شكله.

لكن فى وقت سابق من هذا العام، أعاد الباحثون بناء وجه الملك الشهير رقميًا باستخدام التصوير المقطعي المحوسب لجمجمة الفرعون المحنطة، حيث أعادت الصورة النهائية إلى الحياة حاكمًا مات قبل آلاف السنين.

ويصور التصوير المقطعى لاعادة بناء وجه الرمسيس الثانى، يحدق إلى الأمام مباشرة، وعيناه داكنتان كالفحم، يبرز أنفه بشكل بارز من وجهه الأسمر ، ولديه خصلات من الشعر الرمادى وفقا لما أورده موقع لايف ساينس.

وجه رمسيس الثانى

وعلى مدار عقود من الزمن، ابتكر الباحثون صورًا تقريبية لوجوه أشخاص من الماضي، بدءًا من الشخصيات التاريخية الشهيرة، مثل الملك توت والملك الإنجليزي هنري السابع، وصولا إلى الأفراد العاديين الذىن عاشوا فى العصور القديمة، مثل امرأة من العصر الحجري لم يُذكر اسمها ورجل نياندرتال.

وقاد رمسيس الثاني عدة حملات شمالاً إلى بلاد الشام، وفي معركة قادش الثانية في العام الرابع من حكمه (1274 ق.م)، قامت القوات المصرية تحت قيادته بالاشتباك مع قوات مُواتالّيس ملك الحيثيين استمرت لمدة خمسة عشر عاما ولكن لم يتمكن أي من الطرفين هزيمة الطرف الآخر، وبالتالي ففي العام الحادي والعشرين من حكمه (1258 ق.م) أبرم رمسيس الثاني معاهدة بين مصر والحيثيين مع خاتوشيلي الثالث، وهي أقدم معاهدة سلام في التاريخ.