هولندا وأيسلندا توقعان اتفاقيات أرتميس لاستكشاف القمر

MENAFN - Youm7) وقعت أيسلندا وهولندا على اتفاقيات أرتميس، التي تضع إطارًا لاستكشاف القمر بشكل سلمي وشفاف ومستدام، حسبما أعلن مسئولو وكالة ناسا، وفقاً لموقع space.

انضمت أيسلندا الشهر الماضي، وهولندا فعلت ذلك يوم الأربعاء الماضي 1 نوفمبر خلال حفل أقيم في مقر إقامة السفير الهولندي في واشنطن، وبإضافتي هذه الوثيقة يصل إجمالي عدد الموقعين إلى 31.

وقال بيل نيلسون، مدير ناسا، في بيان: "ترحب ناسا بهولندا باعتبارها العضو الأحدث والحادي والثلاثين في عائلة اتفاقيات أرتميس".

وأضاف: "يتطلب الأمر قيادة وتعاونًا عالميين لضمان الاستكشاف السلمي والشفاف للفضاء لجيل أرتميس وما بعده، باعتبارها واحدة من أقدم حلفاء أمريكا، وتفخر ناسا بتوسيع شراكتنا مع هولندا وبناء مستقبل تحدده فرص واكتشافات لا حدود لها".

وأبرمت وكالة ناسا ووزارة الخارجية الأمريكية اتفاقيات أرتميس في عام 2020، وهذه الاتفاقيات هي الذراع الدبلوماسي لبرنامج أرتميس التابع للوكالة، والذي يهدف إلى إقامة وجود بشري دائم على القمر وحوله بحلول نهاية العقد.

وقال مسؤولو ناسا إن هذا الهدف الطموح سيتم تحقيقه من خلال التعاون مع كل من الصناعة الخاصة والشركاء الدوليين، وتشمل الدول الموقعة على اتفاقيات أرتميس الـ 31 بعض الكبار في مجال رحلات الفضاء، بما في ذلك كندا وفرنسا وألمانيا والهند واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة.

وتقود الصين جهدًا قمريًا آخر يهدف إلى إنشاء قاعدة بالقرب من القطب الجنوبي للقمر في ثلاثينيات القرن الحالي، وتعهدت ست دول بالتعاون مع الصين في هذا المشروع: أذربيجان وبيلاروسيا وباكستان وروسيا وجنوب أفريقيا وفنزويلا.