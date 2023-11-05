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واشنطن تستخدم Airtags للقضاء على سرقة السيارات

11/5/2023 2:26:42 PM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير حديث عن أن واشنطن انضمت إلى مدينة نيويورك فى الاعتماد على استخدام AirTags للحد من سرقة السيارات، وكما ذكرت WAMU
فتقوم واشنطن العاصمة بتوزيع AirTags مجانًا للمقيمين في أحياء مختارة لمساعدتهم على تتبع سيارتهم في حالة سرقتها وذلك وفقًا لموقع 9to5mac.

وأعلن عمدة واشنطن "موريل باوزر" عن برنامج جديد سيوفر علامات تتبع مجانية للمقيمين في أحياء معينة لوضع سياراتهم، مما يسهل تحديد موقعها في حالة تعرضها للسرقة.

سيتم توزيع علامات التتبع - والتي هي Apple AirTags - على السكان الذين يعيشون في الأحياء التي تشهد أعدادًا كبيرة من سرقة المركبات، وسيتم عرضها في ثلاثة أحداث مختلفة خلال الأشهر المقبلة، سيُطلب إثبات الإقامة والعنوان الذي يتوافق مع منطقة خدمة الشرطة المؤهلة للحصول على العلامة.

وفي فعاليات التوزيع، ستساعد شرطة واشنطن العاصمة السكان على "تثبيت" AirTags في سياراتهم.

وأوضحت باميلا سميث، رئيسة الشرطة بالإنابة: "ما نعرفه هو أن الأفراد المتورطين في هذا النوع من النشاط الإجرامي غالبًا ما يرتكبون جرائم متعددة، ويمكن أن يساعد اعتقال واحد في إغلاق قضايا متعددة، وتأمل المدينة أن تساعد AirTags في لعب دور في القبض على هؤلاء المخالفين المتكررين".

تتبع هذه المبادرة في واشنطن العاصمة برنامجًا مشابهًا في مدينة نيويورك، وصف العمدة إريك آدم استخدام AirTags بأنه مبادرة شرطية "للقرن الحادي والعشرين" لتعقب السيارات المسروقة، ومع ذلك، لم تقدم المدينة تحديثًا حول نجاح المبادرة منذ ذلك الحين.







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