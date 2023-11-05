أبل تقود شحنات سوق الأجهزة اللوحية العالمية.. كيف كان أداء العلامات التجارية الأخرى؟

MENAFN - Youm7) قال تقرير إن شركة أبل قادت سوق الأجهزة اللوحية بحصة سوقية تبلغ 38% حتى مع انخفاض شحنات الأجهزة اللوحية حول العالم في الربع الثالث من عام 2023 (الربع الثالث 2023) بنسبة 7% على أساس سنوي لتصل إلى 33 مليونًا.وفقًا للتقرير الصادر عن شركة أبحاث السوق Canalys، قامت شركة آبل بشحن 12.5 مليون جهاز آيباد، تليها شركة سامسونج في المركز الثاني بحصة سوقية تبلغ 19% وشحنات 6.2 مليون جهاز لوحي، كذلك لينوفو بشحن 2.6 مليون جهاز لوحي لتحتل المركز الثالث بحصة سوقية تبلغ 8%.وفي حين سجلت جميع الشركات الثلاث الأولى انخفاضًا على أساس سنوي، سجلت هواوي وشاومي – اللتان احتلتا المركزين الرابع والخامس على التوالي – نموًا، حيث استحوذت هواوي على 5.7% من حصة السوق وشاومي على 4.9%.وقالت شركة أبحاث السوق إن شحنات الأجهزة اللوحية تمثل زيادة متتالية بنسبة 8%، مما يعكس انتعاش سوق الأجهزة اللوحية قبل موسم العطلات."مع استقرار المخزونات، بدأت شحنات الأجهزة اللوحية في الزيادة بشكل متتابع، ما يصب بشكل إيجابي على موسم العطلات القادم، حيث من المتوقع أن يؤدي استمرار التخفيضات وإطلاق المنتجات الجديدة إلى إعادة السوق إلى النمو على أساس سنوي.وقال هيماني موكا، مدير الأبحاث في شركة Canalys: "لقد حدث تحول في التفضيلات نحو الأجهزة المتميزة ذات الشاشات الأكبر حجمًا، متأثرًا بتطور احتياجات المستخدم حول الإنتاجية واستهلاك المحتوى".انخفاض شحنات كروم بوك

وانخفضت شحنات أجهزة كروم بوك أيضًا بنسبة 19% لتصل إلى 3.5 مليون في الربع الثالث من عام 2023 نظرًا لتصفية جزء كبير من مخزون العودة إلى المدرسة عبر القناة.

وقال التقرير إن شركة أيسر استعادت المركز الأول في شحنات أجهزة كروم بوك بانخفاض منخفض نسبيًا بنسبة 16% مقارنة بالربع الثاني، لكن الشحنات لا تزال تنخفض بنسبة 17% على أساس سنوي.كذلك واجهت HP، التي تم وضعها في المركز الثاني، انخفاضًا تسلسليًا أكبر بنسبة 57% بعد أن احتلت المركز الأول سابقًا.وفي الوقت نفسه، حافظت شركة Dell على المركز الثالث، حيث تطابقت شحناتها في الربع الثالث تقريبًا مع شحنات HP، تليها Lenovo وAsus اللتان احتلتا المركزين الأخيرين، على التوالي، في المراكز الخمسة الأولى.وفقًا لكيرين جيسوب، المحلل في Canalys، "تغير مسار نمو أجهزة Chromebook بسرعة نحو الأسوأ في الربع الثالث من عام 2023 حيث انخفضت الشحنات بنسبة 40% على أساس ربع سنوي بعد الطلب القوي سابقًا على التعليم من السوق الأمريكية."