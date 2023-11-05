تعرف على أبرز مميزات تحديث Ios 17.2 الجديد لأجهزة Iphone

MENAFN - Youm7) أتاحت شركةAppleالإصدار التجريبي الأول من iOS 17.2 للمطورين ومختبري الإصدار التجريبي العام الأسبوع الماضي، ويتضمن تحديث البرنامج العديد من الميزات والتغييرات الجديدة لأجهزة iPhone، وفيما يلى أبرز مميزاتلتحديث iOS 17.2 لأجهزة iPhone، وفقاً لموقع macrumors.

تطبيق Journal

يتيح تطبيق Journal الجديد من Apple لمستخدمي iPhone التفكير في يومهم وذكرياتهم، مع إضافة النصوص والصور والموسيقى والتسجيلات الصوتية، ويوفر التطبيق اقتراحات مخصصة بناءً على النشاط الأخير على الجهاز.

ترجمة الخيار لزر العمل

تم تجهيز iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max بزر إجراء قابل للتخصيص يحل محل مفتاح كتم الصوت التقليدي في أجهزة iPhone السابقة، افتراضيًا، يتم تعيين الزر للتبديل بين الوضعين Ring وSilent، ولكن يمكن أيضًا تعيينه لإجراء مختلف للوصول السريع إلى الكاميرا والمصباح اليدوي والمذكرات الصوتية.

بدءًا من iOS 17.2، يمكن الآن تعيين زر الإجراء لتطبيق الترجمة للوصول السريع إلى ترجمة اللغة في Dynamic Island.

مميزات

New Widgets

هناك خيارات جديدة لأدوات الشاشة الرئيسية وشاشة القفل لتطبيقي الطقس والساعة على iOS 17.2، تتضمن خيارات الطقس الجديدة كلاً من Daily Forecast وSunrise وSunset، بينما يوفر تطبيق Clock الآن أداة للساعة الرقمية.

Apple Music "Collaborative Playlists"

تتيح ميزة قوائم التشغيل التعاونية الجديدة في Apple Music لعدة أشخاص إضافة الأغاني وإعادة ترتيبها وإزالتها في قائمة تشغيل مشتركة.

Apple Music: قائمة تشغيل الأغاني المفضلة

في تطبيق الموسيقى على iOS 17.1 والإصدارات الأحدث، يمكنك إضافة الأغاني المفضلة لديك من خلال الضغط على أيقونة النجمة لتلقي توصيات محسنة.

بدءًا من iOS 17.2، تتم إضافة الأغاني المفضلة أيضًا إلى قائمة تشغيل الأغاني المفضلة الجديدة.

Apple Music: مرشح التركيز على سجل الاستماع

يتضمن iOS 17.2 مرشح Focus جديدًا لسجل الاستماع لـ Apple Music‌ الذي يعالج هذه المشكلة، عند تشغيل هذا الفلتر، لن تؤثر اختيارات أغنية الشخص الآخر على توصياتك.

iMessage: التحقق من مفتاح الاتصال

يسمح التحقق من مفتاح اتصال iMessage للمستخدمين الذين يواجهون "تهديدات رقمية غير عادية"، مثل الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والمسؤولين الحكوميين، بالتحقق بشكل أكبر من أنهم يراسلون فقط الأشخاص الذين يقصدونهم، في المحادثات بين المستخدمين الذين قاموا بتمكين التحقق من مفتاح اتصال iMessage، يتم تنبيه المستخدمين إذا نجح مهاجم ترعاه الدولة أو جهة فاعلة ضارة أخرى في اختراق الخوادم السحابية وإدخال أجهزتهم الخاصة للتنصت على المحادثة.

كطبقة إضافية من الأمان، يمكن لمستخدمي iMessage Contact Key Verification مقارنة رمز التحقق من جهة الاتصال شخصيًا أو على FaceTime أو من خلال مكالمة آمنة أخرى لمزيد من التحقق من أنهم يتواصلون فقط مع من يقصدون.

قامت Apple بمعاينة التحقق من مفتاح اتصال iMessage في ديسمبر 2022، وتم إطلاقها أخيرًا كجزء من iOS 17.2.

iMessage: تفاعلات الملصقات عبر قائمة Tapback

يتيح لك iOS 17.2 الرد بسرعة أكبر على رسالة تحتوي على أي ملصق من خلال الضغط على "إضافة ملصق" في قائمة Tapback في تطبيق الرسائل.

Memoji: خيارات تخصيص جديدة

أضافت Apple قسم "الجسم" لـ Memoji، مما يسمح للمستخدمين بتخصيص الخصر والصدر والكتفين والذراعين لشخصية Memoji الخاصة بهم.