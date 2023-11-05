Monday, 06 November 2023 01:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ذكاء اصطناعى حلو وكداب.. يستثمر فى البورصة سرًا ويخفى الحقائق عن الجميع

11/5/2023 2:26:27 PM
(MENAFN- Youm7) أظهر روبوت ذكاء اصطناعي يعتمد على نموذج اللغة الكبيرة GPT-4 الخاص بشركة OpenAI، أنه قادر على القيام بمعاملات مالية غير قانونية والكذب بشأن أفعاله، حيث تم تقديم التجربة في قمة سلامة الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة هذا الأسبوع من قبل شركة Apollo للأبحاث.



وشاركت شركة Apollo مقطع فيديو على موقعها على الإنترنت يوضح محادثة محاكاة بين روبوت كان يعمل كنظام لإدارة استثمار الذكاء الاصطناعي وموظفين في شركة وهمية، وفي العرض التوضيحي، أخبر الموظفون الذكاء الاصطناعي، المسمى Alpha، عن "إعلان اندماج مفاجئ" قادم لشركة تدعى Linear Group، في حين تم تحذيره أيضًا من أن هذا يشكل معلومات داخلية.



وبحسب التقرير، فقد بدا الروبوت في البداية يشير إلى أن استخدام المعلومات في التداول سيكون محفوفًا بالمخاطر للغاية، ولكن عندما طُلب من الشركة أن تعتمد على ألفا لتجنب آثار الانكماش المالي، خلص الروبوت إلى أن "المخاطر المرتبطة بعدم التصرف يبدو أنها تفوق مخاطر التداول من الداخل".



وعندما سُئل عما إذا كان لديه معرفة مسبقة بعملية الاندماج، ادعى الروبوت أنه تصرف فقط بناءً على المعلومات المتاحة للجمهور، و"المناقشة الداخلية"، و"ليس بناءً على أي معلومات سرية" عند تنفيذ التجارة.



وقالت Apollo في الفيديو المنشور على موقعها على الإنترنت: "هذا عرض لنموذج حقيقي للذكاء الاصطناعي يخدع مستخدميه، من تلقاء نفسه، دون أن يُطلب منهم القيام بذلك"، لكن الباحثين قالوا إنه لا يزال من الصعب نسبياً العثور على هذا السيناريو.



وقال المؤسس المشارك ماريوس هوبهان :"من الواضح أن حقيقة وجودها أمر سيء للغاية، وحقيقة أنه كان من الصعب العثور عليها، كان علينا أن نبحث عنها قليلاً حتى وجدنا هذا النوع من السيناريوهات، وهو أمر مهدئ بعض الشيء".



وأضاف: "النموذج لا يخطط أو يحاول تضليلك بعدة طرق مختلفة، إنه مجرد حادث"، "أعتقد أن التدرب على المساعدة في النموذج أسهل بكثير من التدرب على الصدق. فالصدق مفهوم معقد حقًا"، وأظهرت التجربة التحدي المتمثل في تعليم الذكاء الاصطناعي لفهم القرارات الأخلاقية ومخاطر فقدان المطورين البشريين للسيطرة.



وقال هوبهان إن نماذج الذكاء الاصطناعي ليست قوية حاليًا بما يكفي لتضليل الناس "بأي طريقة ذات معنى"، وأنه من المشجع أن الباحثين تمكنوا من اكتشاف الكذبة، لكنه أضاف أنها "ليست خطوة كبيرة من النماذج الحالية إلى تلك التي أشعر بالقلق بشأنها، حيث فجأة يصبح النموذج مخادعًا يعني شيئًا ما".



ويعد استخدام المعلومات غير العامة أو السرية لتداول الأسهم أمرًا غير قانوني ويمكن أن يؤدي إلى السجن وغرامات كبيرة ، وحُكم على بريجيش جويل، المصرفي الاستثماري السابق في بنك جولدمان ساكس، يوم الأربعاء بالسجن لمدة 36 شهرًا وغرامة قدرها 75 ألف دولار بسبب التداول من الداخل.
















MENAFN05112023000132011024ID1107375358

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث