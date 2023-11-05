معهد BIBF يستضيف مدراء الموارد البشرية لمناقشة احتياجات التدريب في المؤسسات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 17:56

استضاف معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) مدراء الموارد البشرية وممثلي التدريب في قطاع الخدمات المالية في البحرين، وذلك خلال لقاءه التدريبي السنوي تحت عنوان " إعادة تصور التدريب" ، وشمل اللقاء لمحة عامة عن إنجازات المعهد وخططه الاستراتيجية المستقبلية لهذا العام من خلال البرامج المقدمة بالشراكة مع مؤسسات تعليمية وتدريبية مرموقة دولياً .





وخلال اللقاء تم إجراء استبيان حي للحضور عن دراسة فجوة المهارات في سوق العمل وتطوير استراتيجيات التدريب والتطوير في المعهد وربطها باحتياجات القطاع، وأشارت ردود الحضور على برامج التدريب التي يقدمها المعهد على مستوى كبير من الرضا، حيث أعرب 88.5% من مدراء الموارد البشرية عن رضاهم عن جودة البرامج التدريبية التي يطرحها المعهد، في حين شهد 96.2% منهم تأثيراً إيجابياً على أداء الموظفين وتطور مهاراتهم. وتؤكد هذه الأرقام حرص المعهد على تقديم تدريب عالي الجودة.





واختتم اللقاء بحوار حول " الذكاء الاصطناعي والموارد البشرية " ، قدمها المدرب الخبير في المعهد، حمد الفهد، الذي قدم رؤى قيمة حول كيفية تسخير الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات الموارد البشرية وتعزيز استراتيجيات التوظيف، وسلط الضوء على إمكانات الذكاء الاصطناعي في إحداث تحول في مجال الموارد البشرية وتطوير القوى العاملة في المستقبل.





وبهذه المناسبة علق الدكتور أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لمعهد BIBF قائلاً: " تعتبر متطلبات التدريب والتطوير للقطاعات المختلفة في غاية الأهمية بالنسبة لتطوير المؤسسات ونجاحها، حيث تم مناقشة فرص التطوير لجميع الموظفين في المؤسسات المختلفة، إذ يشكل التدريب جانبًا غاية في الاهمية لتطوير مسيرة الموظفين وتمكينهم من مواكبة وتلبية الاحتياجات المتزايدة في سوق العمل عن طريق تنمية مهارات القوى العاملة في المملكة " .







كما شدّد الدكتور الشيخ على أهمية هذا اللقاء السنوي في دعم نمو قطاع الخدمات المالية وتعزيز مكانة البحرين كمركز إقليمي للتدريب المتخصص.