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السفير السعودي السابق في اليابان يجيب على السؤال: ماذا ينقص العرب ليكونوا مثل اليابان؟ - جريدة الوطن السعودية

11/5/2023 2:25:09 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكر السفير السعودي السابق لدى امبراطورية اليابان الدكتور عبدالعزيز عبدالستار تركستاني، أن الدول العربية بصفة عامة ودول الخليج على وجه الخصوص، لا ينقصهم الكثير ليكونوا مثل اليابان، إذ يتوفر لديهم مقومات كثيرة منها البترول والتقنية والتعليم والكادر البشري، مشيراً إلى أنه لا ينقصهم سوى قوة الإرادة، أما بالنسبة للمملكة فرؤية 2030 خير دليل على الإرادة القوية التي تميزها عن غيرها، والتي نتج عنها تطورات ملحوظة ومتسارعة، ودعا العديد من الدول إلى المضي حذو اليابان في تحويل الإرادة الحربية إلى إرادة مدنية.
جاء ذلك في حوار مثري ناقش فيه عدة مواضيع في برنامج "مخيال" الذي يبث على القناة السعودية الأولى، كل يوم جمعة الساعة ١ ظهراً ويقدمه الإعلامي عبدالله البندر، وهو سلسلة من الحلقات مع شخصيات بارزة ذات سيرة حافلة بالعطاء والإنجازات التي تركت أثرًا إيجابيًا في المملكة والوطن العربي.
وروى السفير تركستاني الذي عمل سفيراً لدى إمبراطورية اليابان لسبع سنوات في الفترة من عام 2008م وحتى 2015م، تفاصيل رحلته منذ بداية دراسته في اليابان وقبل عمله بها كسفير، وتفرده عن أقرانه بعدم سفره للدراسة في أمريكا أو بريطانيا كما هو متعارف عليه، فبعد تخرجه بشهادة بكالوريوس علاقات عامة وإعلان من كلية الآداب قسم الإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز، عام 1980، قال: "كانت وقتها هناك إشكالية بيننا وبريطانيا حجمت ابتعاث الطلاب، وكانت هناك مقولة شهيرة للأمير سلطان بن عبدالعزيز رحمه الله، بأنه "يجب ألا نضع البيض كله في سلة واحدة"، وعندما كان هناك اتجاه لقطع العلاقات دار السؤال في كيفية توفير البديل، ففكرت في النظر للشرق، وكانت هناك نظرة للملك فيصل رحمه الله، تجاه للشرق، حيث بدأ في رحلة تاريخية، وزار اليابان عام 1971، لذلك وقع اختياره على اليابان.
وأضاف أنه كان يطمح بأن يدرس في اليابان، بالرغم من بعض الصعوبات التي واجهها من بعض أفراد المجتمع، ورفضهم لذلك، ولكنه واجه تلك الصعوبات فكان يستمع للإذاعة اليابانية عندما كان طالباً، مبيناً أنه لم تكن هناك بعثات طلابية من السعودية إلى اليابان في ذلك الحين، إلاّ أنه حصل على منحة من اليابان مع زميل آخر، ولم يكن يعرف التحديات التي سيواجهها في سبيل الدراسة هناك، التي وصلت إلى درجة كان يذهب فيها إلى محطة القطار ويبكي هناك، ففي استقباله في اليابان لم يكن مُستقبِله يتحدث سوى اليابانية والفرنسية، وكان أمراً صعباً بالنسب له في بادئ الأمر، لكن إجادة للغة الإنجليزية، سهلت له بعض الشيء.
وحول أبرز الصدمات الثقافية التي صادفته بعد وصوله إلى اليابان، قال السفير تركستاني: النظام، وهو أول شيء أبلغني به البروفيسور المشرف على رسالة الماجستير، وطالبي بتعلم النظام إذا أردت النجاح في اليابان، وأعطاني فرصة دراسة اليابان لمدة ستة أشهر، للتعرف على الحضارة اليابانية.
وبين أنه تعلم اللغة اليابانية من التلفاز، وقال كنت أجلس 8 ساعات أمام التلفاز مثلما أدرس 8 ساعات في الجامعة، لم أكن أفهم شيئاً، أسمع الكلمة وأرددها، فأتقنت السمع، ولكن لدي المبادرة ونحن كعرب لدينا روح التحدي، وأتمنى أن يستفيد منها الطلاب العرب فليس هناك مستحيل.
القنبلة النووية
استرسل تركستاني مبيناً أن الأمريكيين لم يكونوا مركزين على "هيروشيما ونجازاكي" لاستهدافهما بالقنبلة الذرية، بل كان تركيزهم على طوكيو وكيوتو، وكانوا يبحثون عن أماكن الصناعة في اليابان لاستهدافها ومن بينها هيروشيما التي تعد من المدن الصناعية، ونجازاكي التي يوجد بها أهم ميناء لليابانيين، لذا وقع الاختيار عليهما، و لم يكن الأمريكيين يريدون الانتقام من الإمبراطورية اليابانية فحسب، بل أرادوا تجربة القنبلة النووية، حيث كانوا مجهزين قنبلتين نوويتين، وأرادوا تجربتها في مدن يابانية، ولو كان اليابانيون يعرفون أن الأمريكان لديهم فقط قنبلتين ما كانوا استسلموا.
وأضاف تركستاني أن عدد القتلى نتيجة الهجوم النووي كان 140 ألف شخص، بل إن بعضهم اختفوا، وأوضح انه وجد في متحف هيروشيما عندما زارها حجراً وظل شخص، وعندما سألهم قالوا أنه كان يقف شخص هنا واختفى، وذراته تلاشت من قوة الضربة النووية، وبيّن تركستاني أن الأمريكيين لم يتوقعوا قوة الضربة، لكن إصرارهم على تركيع اليابانيين، وإنهاء القوة اليابانية، دفعهم لإلقاء القنبلة الأخرى في نجازاكي بعد 3 أيام من القنبلة الأولى في أغسطس 1945، ونتج عن ذلك اختفاء أكثر من 80 ألف ياباني في لحظة واحدة، وفي ذلك الأوان استسلم الامبراطور الياباني، بعدما كان أمام أمراً واقعياً أمام شعبه، ولابد أن يستسلم ويسلم كل شيء.
الاستعمار الياباني
وفي هذا الصدد أوضح السفير تركستاني أن المؤرخين صنفوا الاستعمار الياباني بأنه أقسى أنواع الاستعمار في العالم، لأنه كان لا يتوانى عن عمل أي شيء مقابل الحصول على ما يريد، وقال "بعض الروايات تقول إن الياباني إذا أراد شراء سيف جديد، ويريد تجربته والتأكد من مدى جودته، كان يأتي بـ 3 أو 4 يابانيين يقتلهم ليجرب عليهم، والوحشية وصلت بهم إلى هذه الدرجة.
وحول كيف استطاع اليابانيين أن يعيدوا إعمار اليابان بهذا الشكل في سنوات بسيطة، ذكر السفير تركستاني، أن الشعب الياباني شعب غريب وعجيب، وعلى الرغم من أنه عاش كثيرا في اليابان، إلا أنه لا يزال يبحث ويكتشف الشخصية اليابانية، لدى كتاب الشخصية اليابانية من منظور عربي، وكتاب آخر بعنوان "كيف تقول لا" باللغة العربية، لأن الياباني لا يقول لك لا، لكنه يقولها من خلال عدة طرق.
وبين أن الشعب الياباني يمتلك شخصيتين، الأولى المؤدب واللطيف والمجامل، وشخصية حقيقية هي التي عمل بها أثناء الحرب، لذا فإن الياباني يستطيع أن يكيف شخصيته العدوانية إلى شخصية منتجة، لذا فإنهم بعدما استسلموا ونزع منهم السلاح، وأنشأوا قوة الدفاع الذاتي، كان الأمريكان يريدون الحد من العسكرة اليابانية.
وأوضح أن اليابانيين في عام 1986، كان نسبة عدد المتعلمين، تعادل نسبة المتعلمين في عدد من الدول ومنها دول عربية، حيث وصل العدد إلى 800 ألف متعلم، وأصبح الياباني يستطيع تغيير فكره من اختراف آلة حربية إلى آلة سلمية.
واستدل على ذلك، بشركة "كانون" وقال بالمصطلح العربي تعني مدفع، لكنها شركة متخصصة في الكاميرات، وهناك شركات أخرى كان هدفها عسكري بحت، لكنها تحولت إلى صناعات سلمية، مشيراً إلى أن متوسط دخل الفرد في اليابان في عام 1948 لا يتعدى 200 دولار، لكنه قفز الآن إلى 42 ألف دولار، حيث تم تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي بلغ عددها أكثر من 25 مليون شركة، وهي أحد أسباب نجاح الشركات الكبيرة.
دعم الصناعات الوطنية
وفي هذا الجانب، أشار السفير تركستاني إلى أن الشركات اليابانية الصغيرة والمتوسطة، اعتمدت على الدعم الحكومي، حيث إنه كانت الدولة تدعمهم على كل جهاز يتم تصنيعه، وقال لدينا بفضل من الله في المملكة هيئة المنشآت والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز دورها في خدمة المجتمع المدني الصناعي والاستثماري.
واستبعد أن تكون اليابان بعد الحرب العالمية الثانية بدأت من الصفر، وقال لم تبدأ من الصفر، بل حولت الفكر والقوة الحربية إلى مدنية صناعية، وساعدتها أمريكا في هذا الشأن.
وبين أن نظرية الجودة في اليابان مؤسسها أمريكي، لم يجد له سوقاً في أمريكا، فجاء إلى اليابان لتنفيذ تلك النظرية، والتي يجب أن نتميز بها كمجتمع عربي ومسلم، وهي "التخصصية"، لأن الياباني متخصص لا يعمل في أكثر من دور، وهو لا يمارس "الفلسفة"، لذا فإنه يجيد الأمر بالتكرار، وهنا مبعث تفوقه.
وأشار إلى أنه في الفترة ما بعد الحرب، سافر اليابانيون إلى دول العالم، وتعرفوا على بعض الصناعات، بعضها تمت سرقتها، وبعضها طوروه، وهم خلقوا شيئاً من لا شيء، وضرب مثالاً بما تم تطويره، إذ اشترى ياباني من ألمانيا "صفاية البنزين" في السيارات بـ 200 دولار، وأنتج صفاية جديدة بـ 50 دولار، فاضطر المصنع الألماني للإغلاق لأن هناك منتج ياباني جديد أرخص، لكن المصنع الياباني بعدها رفع السعر، واضطر الجميع الشراء بالمبلغ العالي.

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