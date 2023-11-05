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تبرعات الحملة السعودية لإغاثة الفلسطينيين تتجاوز 330 مليون ريال - جريدة الوطن السعودية

11/5/2023 2:25:09 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور سامر الجطيلي، أن حملة إغاثة غزة تخطت حتى الآن 330 مليون ريال من خلال أكثر من 528 ألف متبرع، مشيرا في حديث لقناة الإخبارية إن المركز سيقيم الأوضاع في غزة ميدانيا لتحديد الاحتياجات.
وأضاف الجطيلي أن حملة إغاثة غزة ستدعم القطاع الصحي والغذائي، حيث يستمر العمل مع شركاء المركز لدراسة احتياجات أهالي غزة، كما أن حملة إغاثة غزة الأولى ستركز على إنقاذ الحياة.

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