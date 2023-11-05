تبرعات الحملة السعودية لإغاثة الفلسطينيين تتجاوز 330 مليون ريال - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) أكد المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور سامر الجطيلي، أن حملة إغاثة غزة تخطت حتى الآن 330 مليون ريال من خلال أكثر من 528 ألف متبرع، مشيرا في حديث لقناة الإخبارية إن المركز سيقيم الأوضاع في غزة ميدانيا لتحديد الاحتياجات.
وأضاف الجطيلي أن حملة إغاثة غزة ستدعم القطاع الصحي والغذائي، حيث يستمر العمل مع شركاء المركز لدراسة احتياجات أهالي غزة، كما أن حملة إغاثة غزة الأولى ستركز على إنقاذ الحياة.
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