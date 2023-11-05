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السعودية تدين تصريحات وزير إسرائيلي بشأن إلقاء قنبلة نووية على غزة - جريدة الوطن السعودية

11/5/2023 2:25:08 PM
(MENAFN- Al Watan) أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات التصريحات المتطرفة الصادرة من وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر، والتي تظهر تغلغل التطرف والوحشية لدى أعضاء في الحكومة الإسرائيلية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها :" إن عدم إقالة الوزير من الحكومة فوراً والاكتفاء بتجميد عضويته تعكس قمة الاستهتار بجميع المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية لدى الحكومة الإسرائيلية".

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