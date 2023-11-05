Monday, 06 November 2023 01:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ولي العهد يهنئ الأميرة الإسبانية ليونور لتنصيبها لولاية العهد - جريدة الوطن السعودية

11/5/2023 2:25:08 PM
(MENAFN- Al Watan) بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة إلى أميرة أستورياس، الأميرة ليونور دي بوربون إي أورتيث بمناسبة تنصيبها ولية للعهد في مملكة إسبانيا.
وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لسموها، ولشعب مملكة إسبانيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.
وأدت الأميرة ليونور، وريثة عرش إسبانيا، نهاية أكتوبر الماضي يمين الولاء للدستور مع بلوغها 18 عامًا، وهي خطوة حتمية لكي تتمكن من خلافة والدها، الملك فيليبي السادس على رأس الدولة.
ومع هذا القسم، بات بإمكان ليونور أن تخلف فيليبي، وأن تصبح تلقائيًّا رئيسة الدولة في حال غياب الملك.

MENAFN05112023000089011017ID1107375342

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث