ولي العهد يهنئ الأميرة الإسبانية ليونور لتنصيبها لولاية العهد - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة إلى أميرة أستورياس، الأميرة ليونور دي بوربون إي أورتيث بمناسبة تنصيبها ولية للعهد في مملكة إسبانيا.
وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لسموها، ولشعب مملكة إسبانيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.
وأدت الأميرة ليونور، وريثة عرش إسبانيا، نهاية أكتوبر الماضي يمين الولاء للدستور مع بلوغها 18 عامًا، وهي خطوة حتمية لكي تتمكن من خلافة والدها، الملك فيليبي السادس على رأس الدولة.
ومع هذا القسم، بات بإمكان ليونور أن تخلف فيليبي، وأن تصبح تلقائيًّا رئيسة الدولة في حال غياب الملك.
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