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تغريم منشأة غذائية لتعديلها تاريخ انتهاء صلاحية منتج غذائي

11/5/2023 2:24:50 PM
(MENAFN- Al Watan) فرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء غرامة مالية بأكثر من مليون ريال على منشأة غذائية في مدينة الرياض لتعديلها تاريخ انتهاء صلاحية منتج غذائي (شبيه جبنة الفيتا) مما يعد مخالفًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية.
وأوضحت الهيئة أنها ضبطت وحجزت ما يقارب (1.4) طن من المنتجات المخالفة، وأتلفت الغذاء المخالف على نفقة المنشأة، كما رصدت مخالفات عدة ارتكبتها المنشأة تمثلت في تداول غذاء يظهر عليه أعفان وشوائب، وتجاوز المنتج الحد الأقصى للرطوبة، وعدم قيام المنشأة بالإبلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الغذاء فور علمها أو شكها بعدم مطابقة الغذاء للمواصفات.
وأشارت الغذاء والدواء إلى أن هذه الممارسات تعد مخالفة للمادة السادسة عشر من نظام الغذاء والتي نصت على أنه لا يجوز تداول الغذاء في عددٍ من الحالات ومنها، إذا كان ضاراً بالصحة أو غير صالح للاستهلاك، وإذا كان مخالفًا للوائح الفنية أو المواصفات القياسية للغذاء، وإذا كان مغشوشًا، أو يحتوي على طرق أو وسائل مخادعة أو ممارسة تضلل المستهلك.
كما تخالف تلك الممارسات ما نصت عليه المادة 44 من اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء على أن الغذاء يعد مغشوشاً في حالات عدة ومنها، إذا أُدخل أي تعديل على مدة صلاحية الغذاء دون أخذ الموافقة الكتابية المسبقة من الهيئة في حال تجاوز تاريخ انتهاء الصلاحية المدون في البطاقة الغذائية، وما ورد في اللائحة الفنية السعودية الخليجية رقم SFDA GSO 9 "بطاقات المواد الغذائية المعبأة", البند 3.7.5 الذي ينص على أن يجب أن تكون التواريخ محفورة أو نافرة أو مطبوعة أو مختومة بحبر غير قابل للإزالة على جميع العبوات مباشرة أو على بطاقاتها الأصلية ومن قبل الجهة المنتجة فقط، وأن تكون في مكان واضح وسهل القراءة بالنسبة للمستهلك، بحيث لا يخفى بعض المعلومات المهمة على البطاقة، ولا يسمح بوضع ملصقات إضافية بتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية، وألا يكون هناك أكثر من تاريخ للإنتاج أو الانتهاء على العبوة الواحدة، كما يجب عدم شطب أو تغيير أو التلاعب بأي من التاريخين، كما نصت المادة العشرون من نظام الغذاء على إذا علمت أو شكّت المنشأة الغذائية أن الغذاء غير مطابق للاشتراطات والمتطلبات التي تفرضها الهيئة ؛ وجب عليها إبلاغ الهيئة بذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الغذاء وفقا لما تحدده اللائحة.
ودعت الهيئة إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني".

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