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أمير المدينة يدشن مركز تمكن الشامل للتوحد في ينبع

11/5/2023 2:24:50 PM
(MENAFN- Al Watan) دشن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، مركز تمكّن الشامل للتوحد بمحافظة ينبع، والذي يستهدف تقديم الخدمات الشاملة والمتكاملة لذوي اضطراب طيف التوحد وأهاليهم، جاء ذلك خلال لقاء سموه عدداً من أهالي وأعيان ينبع في مستهل زيارته للمحافظة، والتي تأتي في إطار الاطلاع على منظومة الخدمات العامة المقدّمة لسكان وزوار محافظات المنطقة.
وخلال الاستقبال، شاهد الحضور عرضا مرئياً عن المركز الذي أُنشئ على مساحة 20 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تخدم أكثر من 500 مستفيد يومياً، ونبذة عن خدمات الرعاية والعلاج والتأهيل المقدمة وفق أفضل الممارسات العالمية.
من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية المدينة للتوحد (تمَكُّن) المهندس محمد بن إبراهيم عباس، أن المشـروع فريدٌ من نوعه، حيث يوفر أكثر من 300 مساحة علاجية فردية في آنٍ واحد، وروعي فيه مختلف الجوانب البيئية والصحية والتشغيلية؛ ليكون أنموذجاً يحتذى به في تقديم خدمات الرعاية والعلاج والتأهيل لذوي طيف التوحد.
وأشار المهندس عباس إلى أن المركز سيعمل على استقطاب كوادر ذات كفاءات متميزة وخبرات علمية وعملية متخصصة، في حين تشمل الخدمات التخصصية التشخيص الشامل والتدخل المبكر وعلاج النطق والتخاطب وتحليل السلوك التطبيقي والعلاج الوظيفي والتأهيل المهني والتدريب والاستشارات لأسر المستفيدين بالإضافة إلى برامج الدمج المدرسي والمجتمعي.
ويُعد مركز "تمكن" الجديد في محافظة ينبع، أكبر مركز للمصابين بطيف التوحد بالمملكة وثاني مركز تدشنه جمعية المدينة للتوحد بعد مركز تمكن الشامل للتوحد في المدينة المنورة، والذي دُشّنت خدماته في ديسمبر 2021م ليقدم الخدمات العلاجية الشاملة والمتكاملة للمصابين بالتوحد وذويهم، بالإضافة إلى تقديم التدريب المستمر للأسر وتأهيلهم لاستكمال الخطة العلاجية للأطفال المستفيدين.

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