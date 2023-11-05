65 ألف فرصة وظيفية لخريجي التقني

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن عدد الفرص الوظيفية التي قامت باستقطابها لخريجي وخريجات برامجها، إذ بلغت 65045 فرصة وظيفية، وذلك خلال النصف الأول من عام 2023.
وأوضحت المؤسسة، أنها نفذت عدداً من المبادرات، بهدف إيجاد فرص عمل لخريجي الكليات والمعاهد التابعة لها وتسهيل التحاقهم بسوق العمل، من أبرزها مبادرة فرصة عمل لكل خريج، ولتحقق مستهدفات ذلك تم إنشاء مكاتب للتنسيق الوظيفي في مختلف المنشآت التدريبية تعمل على تفعيل برامج التعاون والشراكات مع قطاعات الأعمال، للإسهام في توطين القطاعات الحيوية بمختلف المناطق.
وأضافت، أنه خلال النصف الأول من العام الحالي تم توقيع 86 مذكرة تفاهم مع عدة جهات من قطاع الأعمال لتوظيف الخريجين، وإقامة حوالي 300 ملتقى ومعرض توظيف، إضافة إلى تنفيذ 322 برنامج تهيئة للخريجين للالتحاق بسوق العمل.
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