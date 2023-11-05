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65 ألف فرصة وظيفية لخريجي التقني

11/5/2023 2:24:50 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن عدد الفرص الوظيفية التي قامت باستقطابها لخريجي وخريجات برامجها، إذ بلغت 65045 فرصة وظيفية، وذلك خلال النصف الأول من عام 2023.
وأوضحت المؤسسة، أنها نفذت عدداً من المبادرات، بهدف إيجاد فرص عمل لخريجي الكليات والمعاهد التابعة لها وتسهيل التحاقهم بسوق العمل، من أبرزها مبادرة فرصة عمل لكل خريج، ولتحقق مستهدفات ذلك تم إنشاء مكاتب للتنسيق الوظيفي في مختلف المنشآت التدريبية تعمل على تفعيل برامج التعاون والشراكات مع قطاعات الأعمال، للإسهام في توطين القطاعات الحيوية بمختلف المناطق.
وأضافت، أنه خلال النصف الأول من العام الحالي تم توقيع 86 مذكرة تفاهم مع عدة جهات من قطاع الأعمال لتوظيف الخريجين، وإقامة حوالي 300 ملتقى ومعرض توظيف، إضافة إلى تنفيذ 322 برنامج تهيئة للخريجين للالتحاق بسوق العمل.

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