تعطل حركة الملاحة في مطار هامبورغ في ألمانيا بسبب احتجاز رهائن

MENAFN - Al-Anbaa) تعطلت حركة الملاحة في مطار هامبورغ بسبب "احتجاز رهائن"، وفق ما أعلنت الشرطة الألمانية، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الأمر يتعلق برجل مسلح برفقة طفلين في سيارته.

وقالت شرطة هامبورغ عبر منصة إكس "توجد حاليا عملية أمنية كبيرة على مدرج مطار هامبورغ".وأضافت "نحن في الموقع مع فرقة كبيرة من خدمات الطوارئ. ونفترض حاليا وجود عملية احتجاز رهائن".وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن مسلحا اقتحم المنطقة الأمنية على المدرج وأطلق عدة أعيرة نارية في الهواء.وأوردت صحيفة بيلد أن في سيارته طفلين، مضيفة أن والدة الطفلين أبلغت الشرطة باحتمال اختطافهما قبل وقت قصير من وقوع الحادثة.