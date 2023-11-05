Monday, 06 November 2023 01:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تعطل حركة الملاحة في مطار هامبورغ في ألمانيا بسبب احتجاز رهائن

11/5/2023 2:23:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تعطلت حركة الملاحة في مطار هامبورغ بسبب "احتجاز رهائن"، وفق ما أعلنت الشرطة الألمانية، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الأمر يتعلق برجل مسلح برفقة طفلين في سيارته.

وقالت شرطة هامبورغ عبر منصة إكس "توجد حاليا عملية أمنية كبيرة على مدرج مطار هامبورغ".
وأضافت "نحن في الموقع مع فرقة كبيرة من خدمات الطوارئ. ونفترض حاليا وجود عملية احتجاز رهائن".
وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن مسلحا اقتحم المنطقة الأمنية على المدرج وأطلق عدة أعيرة نارية في الهواء.
وأوردت صحيفة بيلد أن في سيارته طفلين، مضيفة أن والدة الطفلين أبلغت الشرطة باحتمال اختطافهما قبل وقت قصير من وقوع الحادثة.

MENAFN05112023000130011022ID1107375336

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث