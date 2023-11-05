بايدن يعلن عن إحراز تقدم بشأن التوصل إلى هدنة إنسانية في غزة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن إحراز تقدم بشأن التوصل
إلى هدنة إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، في وقت يعمل وزير خارجيته أنتوني بلينكن على نفس المسألة في الشرق الأوسط.
وعندما سئل عما إذا كان قد تم إحراز أي تقدم في هذه المسألة، أجاب بايدن "نعم" أثناء مغادرته كنيسة في ولاية ديلاوير، ورفع إبهامه قبل ركوب سيارته. ولم يعط أي تفاصيل أخرى.
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