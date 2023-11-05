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بايدن يعلن عن إحراز تقدم بشأن التوصل إلى هدنة إنسانية في غزة

11/5/2023 2:23:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن إحراز تقدم بشأن التوصل
إلى هدنة إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، في وقت يعمل وزير خارجيته أنتوني بلينكن على نفس المسألة في الشرق الأوسط.
وعندما سئل عما إذا كان قد تم إحراز أي تقدم في هذه المسألة، أجاب بايدن "نعم" أثناء مغادرته كنيسة في ولاية ديلاوير، ورفع إبهامه قبل ركوب سيارته. ولم يعط أي تفاصيل أخرى.

MENAFN05112023000130011022ID1107375335

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