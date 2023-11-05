سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملات الأحد على ارتفاع بـ 85 نقطة

سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملات الأحد على ارتفاع بـ 85 نقطة
التاريخ
11/5/2023 2:18:16 PM
(MENAFN
- Al Watan) أغلق مؤشر الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأحد باللون الأخضر كاسبا 85 نقطة عند مستوى 10938 نقطةوبتداولات تجاوزت 4 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 169 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 58 شركة على تراجع.
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