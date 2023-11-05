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50.7% انخفاض التمويل العقاري منذ بداية العام

11/5/2023 2:18:16 PM
(MENAFN- Al Watan) انخفض التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف التجارية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة تصل إلى 50.7%، وذلك بعد أن بلغ حجم التمويل العقاري منذ بداية العام الحالي حتى سبتمبر 58 مليار ريال، مقارنة بنحو 120.2 مليار ريال في 2022، وهي القيمة الأقل منذ 2020.
وأخذ التمويل العقاري السكني الجديد في الانخفاض منذ نهاية العام الماضي، حيث انخفض 21.2% في 2022، منخفضا من 152.5 مليار ريال في 2021، ثم تحركت نسبة التمويل بشكل بسيط، وارتفعت 1.2%.
وسجلت القيمة الشهرية للتمويل العقاري خلال العام الحالي تفاوتا بين 4.1 و8.3 مليارات ريال بشكل شهري. في حين كانت قيمتها الشهرية خلال العام الماضي تتفاوت بين 6.3 مليارات و15.2 مليار ريال، سجلتها القروض في نهاية العام بعد استمرار رفع الفائدة.
ويتوقع مراقبون أن يستمر تأثر القروض العقارية بارتفاع أسعار الفائدة حتى نهاية 2024، الذي يتوقع فيه أن يبدأ الانخفاض الفعلي لأسعار العقار الذي سيحرك مع انخفاضه سوق التمويل العقاري، حيث لا تزال أسعار العقارات مقارنة بالارتفاعات المستمرة في أسعار الفائدة وانخفاض قيمة التمويل العقاري محدودة جدا، وينتظر أن تنخفض بنسبة أكبر، تماشيا مع الارتفاعات التي شهدتها خلال العامين الأخيرين.
Asf:
التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف (بالمليون ريال)
يناير 2023 = 8.373
فبراير 2023 = 7.138
مارس 2023 = 7.251
أبريل 2023 = 4.146
مايو 2023 = 6.801
يونيو 2023 = 5.969
يوليو 2023 = 5.425
أغسطس 2023 = 7.142
سبتمبر 2023 = 5.837
مجموع التمويل خلال 9 أشهر من 2023 = 58.082
مجموع التمويل:
2020 = 150.785
2021 = 152.541= %1.2
2022 = 120.274= - %21.2
9 أشهر من 2023 = 58.082 = - 50.7%

MENAFN05112023000089011017ID1107375332

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