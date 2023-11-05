50.7% انخفاض التمويل العقاري منذ بداية العام

(MENAFN
- Al Watan) انخفض التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف التجارية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة تصل إلى 50.7%، وذلك بعد أن بلغ حجم التمويل العقاري منذ بداية العام الحالي حتى سبتمبر 58 مليار ريال، مقارنة بنحو 120.2 مليار ريال في 2022، وهي القيمة الأقل منذ 2020.
وأخذ التمويل العقاري السكني الجديد في الانخفاض منذ نهاية العام الماضي، حيث انخفض 21.2% في 2022، منخفضا من 152.5 مليار ريال في 2021، ثم تحركت نسبة التمويل بشكل بسيط، وارتفعت 1.2%.
وسجلت القيمة الشهرية للتمويل العقاري خلال العام الحالي تفاوتا بين 4.1 و8.3 مليارات ريال بشكل شهري. في حين كانت قيمتها الشهرية خلال العام الماضي تتفاوت بين 6.3 مليارات و15.2 مليار ريال، سجلتها القروض في نهاية العام بعد استمرار رفع الفائدة.
ويتوقع مراقبون أن يستمر تأثر القروض العقارية بارتفاع أسعار الفائدة حتى نهاية 2024، الذي يتوقع فيه أن يبدأ الانخفاض الفعلي لأسعار العقار الذي سيحرك مع انخفاضه سوق التمويل العقاري، حيث لا تزال أسعار العقارات مقارنة بالارتفاعات المستمرة في أسعار الفائدة وانخفاض قيمة التمويل العقاري محدودة جدا، وينتظر أن تنخفض بنسبة أكبر، تماشيا مع الارتفاعات التي شهدتها خلال العامين الأخيرين.
Asf:
التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف (بالمليون ريال)
يناير 2023 = 8.373
فبراير 2023 = 7.138
مارس 2023 = 7.251
أبريل 2023 = 4.146
مايو 2023 = 6.801
يونيو 2023 = 5.969
يوليو 2023 = 5.425
أغسطس 2023 = 7.142
سبتمبر 2023 = 5.837
مجموع التمويل خلال 9 أشهر من 2023 = 58.082
مجموع التمويل:
2020 = 150.785
2021 = 152.541= %1.2
2022 = 120.274= - %21.2
9 أشهر من 2023 = 58.082 = - 50.7%
MENAFN05112023000089011017ID1107375332
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