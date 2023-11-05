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محافظ الطائف يفتتح أعمال منتدى الطائف للاستثمار وسط حضور كبير

11/5/2023 2:18:16 PM
(MENAFN- Al Watan) برعاية محافظ الطائف، الأمير سعود بن نهار آل سعود، افتتح الأحد منتدى الطائف للاستثمار في نسخته الأولى، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة، ورجال الأعمال والمهتمين بمجال الاستثمار، وممثلين عن شركات صينية وكورية.
عُرض خلال الافتتاح فيلم قصير حول حاضر ومستقبل الطائف، بعدها ألقى المشرف العام على المنتدى، المستشار سلطان السعدون، كلمة بهذه المناسبة، ثم تفضل محافظ الطائف بتكريم رعاة المنتدى، وعقب ذلك ألقى المتحدث الرسمي لشركة أرامكو السعودية النائب الأعلى لرئيس التنمية الوطنية، الدكتور جميل جارالله البقعاوي، كلمته، تلتها كلمة الجهة المنظمة متمثلة في رئيس مجلس إدارة تعاونية طويق، الأستاذة سعاد الموسى، ثم كلمة بعنوان ((الصداقة السعودية الصينية ودبلوماسية صناعة الورد)) ألقاها جو واي يانغ، من معهد بكين لأبحاث الورد.
وتم عرض فيديو مقدمًا من البروفيسور (YOYO) مدير قسم الصناعات السياحية في معهد أبحاث المدن الترفيهية عن مدينة الخيال العلمي، وفيديو مقدمًا من مجموعة (Dikniz) الكورية للاستثمار، ثم قام محافظ الطائف، الأمير سعود بن نهار، بجولة في المعرض المصاحب.
واستكملت في وقت لاحق فعاليات اليوم الأول لمنتدى الطائف للاستثمار بأربع جلسات حوارية حملت عناوين: ((تحديات مشاريع الطاقة النظيفة- الطائف في استقبال الحجيج وزوار بيت الله- استدامة الأمن الغذائي في الطائف وما يطلبه المستثمرون ورواد الأعمال))، أدارتها سعادة، أ. د. أمل الهزاني، بمشاركة عدد من الضيوف وممثلين من الجهات ذات العلاقة، بينما أقيمت ورشة عمل بعنوان ((المرأة شريك تنموي)).
يذكر أن منتدى الطائف للاستثمار يستمر حتى السابع من نوفمبر، وتعقد فعالياته في فندق ميريدان الهدا، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة، ودولتين صديقتين هما كوريا الجنوبية والصين.

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