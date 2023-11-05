محافظ الطائف يفتتح أعمال منتدى الطائف للاستثمار وسط حضور كبير

(MENAFN
- Al Watan) برعاية محافظ الطائف، الأمير سعود بن نهار آل سعود، افتتح الأحد منتدى الطائف للاستثمار في نسخته الأولى، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة، ورجال الأعمال والمهتمين بمجال الاستثمار، وممثلين عن شركات صينية وكورية.
عُرض خلال الافتتاح فيلم قصير حول حاضر ومستقبل الطائف، بعدها ألقى المشرف العام على المنتدى، المستشار سلطان السعدون، كلمة بهذه المناسبة، ثم تفضل محافظ الطائف بتكريم رعاة المنتدى، وعقب ذلك ألقى المتحدث الرسمي لشركة أرامكو السعودية النائب الأعلى لرئيس التنمية الوطنية، الدكتور جميل جارالله البقعاوي، كلمته، تلتها كلمة الجهة المنظمة متمثلة في رئيس مجلس إدارة تعاونية طويق، الأستاذة سعاد الموسى، ثم كلمة بعنوان ((الصداقة السعودية الصينية ودبلوماسية صناعة الورد)) ألقاها جو واي يانغ، من معهد بكين لأبحاث الورد.
وتم عرض فيديو مقدمًا من البروفيسور (YOYO) مدير قسم الصناعات السياحية في معهد أبحاث المدن الترفيهية عن مدينة الخيال العلمي، وفيديو مقدمًا من مجموعة (Dikniz) الكورية للاستثمار، ثم قام محافظ الطائف، الأمير سعود بن نهار، بجولة في المعرض المصاحب.
واستكملت في وقت لاحق فعاليات اليوم الأول لمنتدى الطائف للاستثمار بأربع جلسات حوارية حملت عناوين: ((تحديات مشاريع الطاقة النظيفة- الطائف في استقبال الحجيج وزوار بيت الله- استدامة الأمن الغذائي في الطائف وما يطلبه المستثمرون ورواد الأعمال))، أدارتها سعادة، أ. د. أمل الهزاني، بمشاركة عدد من الضيوف وممثلين من الجهات ذات العلاقة، بينما أقيمت ورشة عمل بعنوان ((المرأة شريك تنموي)).
يذكر أن منتدى الطائف للاستثمار يستمر حتى السابع من نوفمبر، وتعقد فعالياته في فندق ميريدان الهدا، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة، ودولتين صديقتين هما كوريا الجنوبية والصين.
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