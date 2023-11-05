19 مليار ريال إجمالي المبالغ المستوفاة في إنفاذ

19 مليار ريال إجمالي المبالغ المستوفاة في إنفاذ
التاريخ
11/5/2023 2:18:15 PM
| كشف ركن مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) في معرض ((ريستاتكس)) العقاري، الذي اختتمت فعالياته أمس في قاعة ((إكسبو الظهران)) بالظهران، أن إجمالي المبالغ المستوفاة من 2021 حتى الربع الثالث لـ2023 بلغ أكثر من 19 مليار ريال، وعدد الأصول أكثر من 16 ألفا، وأكثر من 1000 مزاد. كما بلغ إجمالي المبالغ المستوفاة في الربع الثالث من العام الميلادي الجاري أكثر من 3.4 مليارات ريال لأكثر من 1000 من الأصول في أكثر من 300 مزاد.
وفي سبتمبر الماضي، بلغت المبالغ المستوفاة 718 مليون ريال بـ70 مزادا لـ412 من الأصول. أما في يوليو الماضي فبلغت المبالغ المستوفاة 1.3 مليار ريال في 130 مزادا لـ588 من الأصول.
11 ألف جمعية مفعلة
أبان ركن ((الوطنية للإسكان)) أن هناك أكثر من 40 مشروعا مسجلا في خدمة تقييم الاستدامة بمساحات تتجاوز 23 مليون متر مربع، وإصدار أكثر من 40 ألف تقرير في مسار فحص الجودة بالبناء المستدام، والإشراف على إدارة عمليات أكثر من 11 ألف جمعية مفعلة في ((ملاك))، ومعالجة طلبات إصدار أكثر من 300 ألف رخصة فال لـ((الوساطة العقارية))، وأكثر من 30 ألف رخصة إعلان عقاري، وأكثر من 6 ملايين عملية تحميل لتطبيق ((سكني))، وأكثر من 3 ملايين مستفيد مسجل في منصة ((سكني))، وخدمة أكثر من 325 ألفا و946 مستفيدا في مراكز سكني الشامل لأربع مدن.
440 ألف ريال
قدم ركن صندوق التنمية العقارية خدمة ((صمم دعمك)) من خلال خدمة المستشار العقاري، وهو فريق مختص يقدم أفضل الخدمات لمستفيدي الصندوق ووزارة الإسكان، لتوفير أفضل الحلول الممكنة بعد دراسة البيانات المدونة والمستندات المرفقة من مقدم الطلب، حتى يتسنى للفريق تذليل كل العقبات مع الجهات التمويلية، ليحصل المواطن على برنامج القرض العقاري بكل يسر وسهولة، حيث يصل إجمالي قيمة الدعم السكني المُحدث إلى 440 ألف ريال، ومزاياه: دعم مقدم بـ150 ألف ريال، ودعم عيني، ودعم ضريبي، والضمانات.
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