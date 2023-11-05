19 مليار ريال إجمالي المبالغ المستوفاة في إنفاذ

كشف ركن مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) في معرض ((ريستاتكس)) العقاري، الذي اختتمت فعالياته أمس في قاعة ((إكسبو الظهران)) بالظهران، أن إجمالي المبالغ المستوفاة من 2021 حتى الربع الثالث لـ2023 بلغ أكثر من 19 مليار ريال، وعدد الأصول أكثر من 16 ألفا، وأكثر من 1000 مزاد. كما بلغ إجمالي المبالغ المستوفاة في الربع الثالث من العام الميلادي الجاري أكثر من 3.4 مليارات ريال لأكثر من 1000 من الأصول في أكثر من 300 مزاد.

وفي سبتمبر الماضي، بلغت المبالغ المستوفاة 718 مليون ريال بـ70 مزادا لـ412 من الأصول. أما في يوليو الماضي فبلغت المبالغ المستوفاة 1.3 مليار ريال في 130 مزادا لـ588 من الأصول.

11 ألف جمعية مفعلة

أبان ركن ((الوطنية للإسكان)) أن هناك أكثر من 40 مشروعا مسجلا في خدمة تقييم الاستدامة بمساحات تتجاوز 23 مليون متر مربع، وإصدار أكثر من 40 ألف تقرير في مسار فحص الجودة بالبناء المستدام، والإشراف على إدارة عمليات أكثر من 11 ألف جمعية مفعلة في ((ملاك))، ومعالجة طلبات إصدار أكثر من 300 ألف رخصة فال لـ((الوساطة العقارية))، وأكثر من 30 ألف رخصة إعلان عقاري، وأكثر من 6 ملايين عملية تحميل لتطبيق ((سكني))، وأكثر من 3 ملايين مستفيد مسجل في منصة ((سكني))، وخدمة أكثر من 325 ألفا و946 مستفيدا في مراكز سكني الشامل لأربع مدن.

440 ألف ريال

قدم ركن صندوق التنمية العقارية خدمة ((صمم دعمك)) من خلال خدمة المستشار العقاري، وهو فريق مختص يقدم أفضل الخدمات لمستفيدي الصندوق ووزارة الإسكان، لتوفير أفضل الحلول الممكنة بعد دراسة البيانات المدونة والمستندات المرفقة من مقدم الطلب، حتى يتسنى للفريق تذليل كل العقبات مع الجهات التمويلية، ليحصل المواطن على برنامج القرض العقاري بكل يسر وسهولة، حيث يصل إجمالي قيمة الدعم السكني المُحدث إلى 440 ألف ريال، ومزاياه: دعم مقدم بـ150 ألف ريال، ودعم عيني، ودعم ضريبي، والضمانات.