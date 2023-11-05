عسير والرياض أبطالا للطاولة

(MENAFN
- Al Watan) توج رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، الدكتور عبدالله البار وأعضاء مجلس الإدارة سامية الفواز وخالد المطيري الفرق الفائزة في بطولة المملكة للفرق البارالمبية لذوي الإعاقة الحركية، إذ حقق نادي عسير ((1))، اللقب لفرق إعاقة الجلوس، بعد فوزه على نادي عسير ((2))في المباراة النهائية، فيما جاء نادي جدة في المركز الثالث، ونادي المدينة المنورة في المركز الرابع.
وحقق نادي الرياض المركز الأول لفرق إعاقة الوقوف، وحل نادي المدينة المنورة ((1)) في المركز الثاني، ونادي الشرقية بالمركز الثالث، ونادي الطائف بالمركز الرابع.
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