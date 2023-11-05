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عسير والرياض أبطالا للطاولة

11/5/2023 2:18:00 PM
(MENAFN- Al Watan) توج رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، الدكتور عبدالله البار وأعضاء مجلس الإدارة سامية الفواز وخالد المطيري الفرق الفائزة في بطولة المملكة للفرق البارالمبية لذوي الإعاقة الحركية، إذ حقق نادي عسير ((1))، اللقب لفرق إعاقة الجلوس، بعد فوزه على نادي عسير ((2))في المباراة النهائية، فيما جاء نادي جدة في المركز الثالث، ونادي المدينة المنورة في المركز الرابع.
وحقق نادي الرياض المركز الأول لفرق إعاقة الوقوف، وحل نادي المدينة المنورة ((1)) في المركز الثاني، ونادي الشرقية بالمركز الثالث، ونادي الطائف بالمركز الرابع.

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