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الشبح يتمسك بقمة الطائرة

11/5/2023 2:18:00 PM
(MENAFN- Al Watan) حافظ الأهلي على انفراده بصدارة الدوري الممتاز للكرة الطائرة مع نهاية الجولة السادسة بـ18 نقطة، وسط مطاردة الهلال الذي يملك 17 نقطة، وبقي الابتسام ثالثا بـ15 نقطة، والاتحاد رابعا بـ14 نقطة، والفيصلي خامسا بـ12 نقطة، وتقدم الخليج للمركز السادس بـ9 نقاط، وتراجع النصر سابعا بـ8 نقاط، وحل الهداية ثامنا بـ6 نقاط، وجاء أبها تاسعا بـ4 نقاط، والوحدة عاشرا بـ3 نقاط، وضمك في المركز الـ11 بنقطتين، وفي المركز الأخير الصفا دون نقاط.

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