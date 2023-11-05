جهاز لعلاج السكري يزرع في العين

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- Al Watan) طوّر باحثون سويديون زرعة عينية صغيرة ثلاثية الأبعاد لعلاج مرض السكري، وذلك عن طريق تغليف الخلايا المنتجة للأنسولين، وتم اختبار هذه التقنية بنجاح على الفئران، وهي تعمل على تعزيز شفافية العين من أجل المراقبة، ويعتبر هذا الاختراع تقدمًا نوعيًا في العلاجات المستندة إلى الخلايا.
ونشرت هذه الدراسة في مجلة ((ساينس تيك دايلي))، والتي توصلت إلى إمكانية تغليف خلايا البنكرياس المنتجة للأنسولين وأجهزة الاستشعار الإلكترونية، وتم تطوير الجهاز المطبوع الثلاثي الأبعاد بواسطة فريق من معهد ((كي تي إتش)) الملكي للتكنولوجيا ومعهد كارولينسكا. أتاح التعاون بين معهد ((كي تي إتش)) الملكي للتكنولوجيا ومعهد كارولينسكا، إمكانية وضع الأعضاء الدقيقة، وتحديدًا جزر لانغرهانس في موضعها بدقة في العين دون الحاجة إلى الغرز، فهو يوفر إمكانية العلاج القائم على الخلايا، على سبيل المثال، لعلاج مرض السكري من النوع 1 أو النوع 2، باستخدام العين. وتعد العين مثالية لهذه التكنولوجيا؛ لأنها لا تحتوي على خلايا مناعية تتفاعل بشكل غير مناسب في المرحلة الأولى من الزرع تتيح شفافيتها إجراء دراسة بصرية ومجهرية، لما يحدث للزرعة مع مرور الوقت. وفي الاختبارات التي أجريت على الفئران، حافظ الجهاز على مكانه في الكائن الحي لعدة أشهر، وسرعان ما اندمجت الأعضاء الصغيرة مع الأوعية الدموية للحيوان المضيف وعملت بشكل طبيعي.
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