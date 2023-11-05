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الشمس تطلق البلازما على الأرض

11/5/2023 2:17:49 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت الشمس البلازما على الأرض في عيد ((الهالوين))، وتم التقاط لحظة الإطلاق القوي بالكاميرا في المرصد الوطني للطاقة الشمسية في كولورادو الأمريكية، بعد الانفجار تشكل ((وادي ناري)) ضخم على سطح الشمس لبعض الوقت، وهو أطول بسبع مرات من الأرض، حسبما ذكر موقع (Live Science).
يسمي العلماء مثل هذا المسار ((بروزًا شمسيًا))، وأضاف الموقع أنه بعد أن نمت حلقة النار في نصف الكرة الجنوبي للشمس وأصبحت غير مستقرة تمزقت وألقيت في الفضاء ((مثل انفجار شريط مطاطي)).
ويؤكد الموقع أن أعمدة البلازما بهذا الحجم قادرة على التسبب في عواصف مغناطيسية أرضية، وشفق ساطع على كوكبنا.

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