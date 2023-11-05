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الوسابي يعزز قدرات المسنين

11/5/2023 2:17:49 PM
(MENAFN- Al Watan) أظهرت دراسة جديدة أن نبات الوسابي الياباني التقليدي يمكنه تحسين بعض أنواع الوظائف الإدراكية لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا، مما يوفر طريقة مباشرة ولذيذة للعناية بأدمغتنا مع تقدمنا في السن.
وأكد العلماء أن مفتاح الارتباط هو مكون الوسابي ((إم. إس. آي. تي. 6))، وهو مركب نشط بيولوجيًا تم ربطه سابقًا بتأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات تعمل على إبطاء تلف الخلايا وحمايتها.
وفي حين أن عددًا صغيرًا من الدراسات أظهر أن ((إم. إس. آي. تي. 6)) له تأثير مفيد على الإدراك، إلا أنه لم يتم اختباره بعد على كبار السن، الأشخاص الأكثر عرضة لخطر التدهور المعرفي والمشكلات ذات الصلة مثل الخرف.
وقد أظهر أولئك الذين تناولوا أقراص الوسابي أداءً أفضل بكثير في الذاكرة العرضية (استدعاء الأحداث من الماضي) والذاكرة العاملة (الاحتفاظ بالمعلومات مؤقتًا) بناءً على سلسلة من الاختبارات المعرفية.
ويعتقد الفريق أن مكون الوسابي ((إم. إس. آي. تي. 6)) قد يؤثر بشكل خاص على جزء الحصين في الدماغ، وهو أمر مهم بشكل خاص لوظيفة الذاكرة.
وكتب الباحثون: ((تشير هذه النتائج إلى أن تناول ((إم. إس. آي. تي. 6)) 12 أسبوعًا يعزز بشكل انتقائي وظائف الذاكرة العاملة والعرضية لدى البالغين الأصحاء)).
يريد الفريق الآن أن ينظر بمزيد من التفصيل فيما يحدث على المستوى البيولوجي والجزيئي. وفي هذه الدراسة بالذات، لم يتم قياس أي مؤشرات حيوية مضادة للأكسدة أو مضادة للالتهابات، لذلك من الممكن فقط افتراض تأثير الوسابي وسبب وجود هذا التأثير.
وحتى مع وجود هذه القيود، تظهر الدراسة، التي نُشرت في مجلة ((ساينس أليرت)) العلمية، وجود صلة واضحة بين الوسابي المحتوي على ((إم. إس. آي. تي. 6)) ووظيفة الذاكرة الأفضل.
وأفاد الباحثون: ((يشعر كبار السن الذين يعانون انخفاض الأداء الإدراكي بصعوبات في السلوكيات اليومية مثل التسوق والخدمات المصرفية والطهي)).

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