4 آلاف رحلة ثقافية لـ80 ألف طالب

(MENAFN
- Al Watan) أطلقت وكالة البرامج التعليمية في وزارة التعليم بالشراكة مع وزارة الثقافة، مبادرة: ((مشينا)) للرحلات الميدانية الثقافية، من خلال توسيع فرص التعلم خارج الفصل الدراسي، بتعزيز الرحلات الميدانية المدرسية الداخلية والخارجية لزيارة مناطق الجذب الثقافية والعلمية (المسارح، والمكتبات، والمسارح والحدائق الوطنية)، لرفع الوعي بتراث ومنجزات المملكة، وتنوعها الثقافي بما يعزز قيم الانتماء الوطني ويوسع مدارك الطلاب والطالبات المعرفية والثقافية.
36 شهرًا
تستهدف مبادرة ((مشينا)) تنفيذ 4004 رحلة ميدانية ثقافية موزعة على النحو التالي: 1625 رحلة للبنين داخل نطاق الإدارة التعليمية، و1625 رحلة للبنات، و377 رحلة للبنين خارج نطاق الإدارة التعليمية، و377 رحلة للبنات، وتشمل كافة الإدارات التعليمية 47 إدارة تعليمية في مختف مناطق ومحافظات المملكة، ويستفيد منها: 80080 طالبا وطالبة في مدارس التعليم (ابتدائي، متوسط، ثانوي)، و8008 من المشرفين والمشرفات، والتركيز في اختيار الرحلات على المعالم الثقافية والسياحية والتراثية والفنية والرياضية داخل المملكة، وتستمر المبادرة 36 شهرًا، والمدة الزمنية للرحلة الخارجية يومان، والرحل الداخلية يوم واحد.
تكافؤ فرص
جاء في الدليل التنظيمي للمبادرة أن هناك هدفين إستراتيجيين للمبادرة، هما: تحسين مخرجات التعليم الأساسية، وتحسين تكافؤ فرص الحصول على التعليم، وهناك مؤشران تشغيليان، هما: نسبة الطلاب والطالبات الزائرين للمواقع الثقافية والتراثية في المملكة التي تم تغطيتها، عدد الأبحاث والتقارير المحكمة المقدمة من الطلاب والطالبات عن الرحلات الميدانية الثقافية.
12 وجهة
أوضحت الإدارة العامة للتعليم في الأحساء أن الطلاب والطالبات نفذوا الرحلة الأولى إلى 3 وجهات، وهي: (قصر إبراهيم التاريخي، وبيت البيعة، والمدرسة الأميرية)، بمشاركة طلاب ثانوية الملك خالد في الهفوف، وطلاب مجمع حمد الجبر التعليمي الثانوي في المبرز، وجرى تحديد 17 رحلة داخلية، و3 رحلات خارجية للبنين وللبنات، بمجموع رحلات 40 رحلة داخلية وخارجية للبنين موزعة على جميع الفصول الدراسية للعام الجاري، لـ12 وجهة، وهي: بيت البيعة، قصر إبراهيم التاريخي، المدرسة الأميرية، جامعه الملك فيصل، مدينة إبيكس، مسجد جواثى، متنزه جواثى، جبل القارة، متنزه المشقر، مركز أرامكو الترفيهي، ميناء العقير التاريخي، متحف الأحساء.
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