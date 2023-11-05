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4 آلاف رحلة ثقافية لـ80 ألف طالب

11/5/2023 2:17:49 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت وكالة البرامج التعليمية في وزارة التعليم بالشراكة مع وزارة الثقافة، مبادرة: ((مشينا)) للرحلات الميدانية الثقافية، من خلال توسيع فرص التعلم خارج الفصل الدراسي، بتعزيز الرحلات الميدانية المدرسية الداخلية والخارجية لزيارة مناطق الجذب الثقافية والعلمية (المسارح، والمكتبات، والمسارح والحدائق الوطنية)، لرفع الوعي بتراث ومنجزات المملكة، وتنوعها الثقافي بما يعزز قيم الانتماء الوطني ويوسع مدارك الطلاب والطالبات المعرفية والثقافية.
36 شهرًا
تستهدف مبادرة ((مشينا)) تنفيذ 4004 رحلة ميدانية ثقافية موزعة على النحو التالي: 1625 رحلة للبنين داخل نطاق الإدارة التعليمية، و1625 رحلة للبنات، و377 رحلة للبنين خارج نطاق الإدارة التعليمية، و377 رحلة للبنات، وتشمل كافة الإدارات التعليمية 47 إدارة تعليمية في مختف مناطق ومحافظات المملكة، ويستفيد منها: 80080 طالبا وطالبة في مدارس التعليم (ابتدائي، متوسط، ثانوي)، و8008 من المشرفين والمشرفات، والتركيز في اختيار الرحلات على المعالم الثقافية والسياحية والتراثية والفنية والرياضية داخل المملكة، وتستمر المبادرة 36 شهرًا، والمدة الزمنية للرحلة الخارجية يومان، والرحل الداخلية يوم واحد.
تكافؤ فرص
جاء في الدليل التنظيمي للمبادرة أن هناك هدفين إستراتيجيين للمبادرة، هما: تحسين مخرجات التعليم الأساسية، وتحسين تكافؤ فرص الحصول على التعليم، وهناك مؤشران تشغيليان، هما: نسبة الطلاب والطالبات الزائرين للمواقع الثقافية والتراثية في المملكة التي تم تغطيتها، عدد الأبحاث والتقارير المحكمة المقدمة من الطلاب والطالبات عن الرحلات الميدانية الثقافية.
12 وجهة
أوضحت الإدارة العامة للتعليم في الأحساء أن الطلاب والطالبات نفذوا الرحلة الأولى إلى 3 وجهات، وهي: (قصر إبراهيم التاريخي، وبيت البيعة، والمدرسة الأميرية)، بمشاركة طلاب ثانوية الملك خالد في الهفوف، وطلاب مجمع حمد الجبر التعليمي الثانوي في المبرز، وجرى تحديد 17 رحلة داخلية، و3 رحلات خارجية للبنين وللبنات، بمجموع رحلات 40 رحلة داخلية وخارجية للبنين موزعة على جميع الفصول الدراسية للعام الجاري، لـ12 وجهة، وهي: بيت البيعة، قصر إبراهيم التاريخي، المدرسة الأميرية، جامعه الملك فيصل، مدينة إبيكس، مسجد جواثى، متنزه جواثى، جبل القارة، متنزه المشقر، مركز أرامكو الترفيهي، ميناء العقير التاريخي، متحف الأحساء.

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