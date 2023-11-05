فتيات جازان يتفوقن على الرجال في المشي

(MENAFN
- Al Watan) حولت جهات ممثلة في فرع وزارة الرياضة، وإمارة جازان، والأمانة، والشؤون الصحية، ومستشفى الحياة الوطني، وجمعية مشاة وهايكنج جازان، والتأهيل الشامل، ونادي جازان لذوي الإعاقة، منطقة جازان إلى ساحة مشي رياضية تنافسية، في وقت شارك 1180 مشاركا في المبادرة، قطع معها المشاركون 3 كم، ونظمتها فرع وزارة الرياضة، وتفوقت مشاركة الفتيات على الفئات المشاركة بـ32 %.
جودة الحياة
استنفرت منطقة جازان جهودها في تعزيز رياضة المشي، وترسيخ جودة الحياة الصحية، وأطلقت شعار جازان تمشي، والتي ينفذها فرع وزارة الرياضة في مختلف محافظات المنطقة، وسيطرت الفتيات على مبادرة المشي، حيث تفوقت مشاركتهن التي بلغت 380 مشاركة من أصل 1180 مشاركا بـ32 %، وحلت مشاركة الأطفال ثانيا بإجمالي 280 مشاركا بـ24 %، ومشاركة المسنين ثالثا بإجمالي 270 مشاركا بـ23 %، وحلت مشاركة الشباب رابعا كأقل المشاركين بإجمالي 250 مشاركا بـ21 %.
تنافس كبير
رصدت ((الوطن))، الإقبال الكبير للمشاركين والمشاركات، والتنظيم المميز للمبادرة، وتنفيذ الفعاليات، والأركان التوعوية، وإصرار المشاركين على الفوز، وشهدت مشاركة المواطنين من مختلف الفئات العمرية، إلى جانب المقيمين، وتحولت ساحة الكورنيش الشمالي إلى بيئة تنافسية، وسط أجواء مميزة تشهدها المنطقة.
8 أهداف
أكد رئيس قسم الأنشطة والفعاليات في فرع وزارة الرياضة بجازان عقيل صعابي، أن مبادرة جازان تمشي حققت أهدافا عدة ممثلة في: زيادة الممارسين لرياضة المشي بين فئات المجتمع، وتعزيز الشراكة المجتمعية، وتقديم الأنشطة والفعاليات والمبادرات على جميع المستويات، وتعزيز الثقافة والتوعوية بين شرائح المجتمع، وتعزيز رياضة المشي، ومكافحة الأمراض المزمنة، وترسيخ جودة الحياة، وجعل رياضة المشي ثقافة وأسلوبَ حياة، مشيرا إلى أن المبادرة انطلقت تحت رعاية أمير المنطقة، وتنفذ في محافظات جازان، وأبوعريش، وصامطة، وصبيا كل يوم جمعة من الشهر الحالي، مؤكدا أن وزارة الرياضة تسعى دائما لتحقيق الأهداف المنشودة من خلال البرامج والأنشطة والمبادرات على جميع المستويات الرياضية والثقافية والمجتمعية.
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