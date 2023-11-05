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فتيات جازان يتفوقن على الرجال في المشي

11/5/2023 2:17:49 PM
(MENAFN- Al Watan) حولت جهات ممثلة في فرع وزارة الرياضة، وإمارة جازان، والأمانة، والشؤون الصحية، ومستشفى الحياة الوطني، وجمعية مشاة وهايكنج جازان، والتأهيل الشامل، ونادي جازان لذوي الإعاقة، منطقة جازان إلى ساحة مشي رياضية تنافسية، في وقت شارك 1180 مشاركا في المبادرة، قطع معها المشاركون 3 كم، ونظمتها فرع وزارة الرياضة، وتفوقت مشاركة الفتيات على الفئات المشاركة بـ32 %.
جودة الحياة
استنفرت منطقة جازان جهودها في تعزيز رياضة المشي، وترسيخ جودة الحياة الصحية، وأطلقت شعار جازان تمشي، والتي ينفذها فرع وزارة الرياضة في مختلف محافظات المنطقة، وسيطرت الفتيات على مبادرة المشي، حيث تفوقت مشاركتهن التي بلغت 380 مشاركة من أصل 1180 مشاركا بـ32 %، وحلت مشاركة الأطفال ثانيا بإجمالي 280 مشاركا بـ24 %، ومشاركة المسنين ثالثا بإجمالي 270 مشاركا بـ23 %، وحلت مشاركة الشباب رابعا كأقل المشاركين بإجمالي 250 مشاركا بـ21 %.
تنافس كبير
رصدت ((الوطن))، الإقبال الكبير للمشاركين والمشاركات، والتنظيم المميز للمبادرة، وتنفيذ الفعاليات، والأركان التوعوية، وإصرار المشاركين على الفوز، وشهدت مشاركة المواطنين من مختلف الفئات العمرية، إلى جانب المقيمين، وتحولت ساحة الكورنيش الشمالي إلى بيئة تنافسية، وسط أجواء مميزة تشهدها المنطقة.
8 أهداف
أكد رئيس قسم الأنشطة والفعاليات في فرع وزارة الرياضة بجازان عقيل صعابي، أن مبادرة جازان تمشي حققت أهدافا عدة ممثلة في: زيادة الممارسين لرياضة المشي بين فئات المجتمع، وتعزيز الشراكة المجتمعية، وتقديم الأنشطة والفعاليات والمبادرات على جميع المستويات، وتعزيز الثقافة والتوعوية بين شرائح المجتمع، وتعزيز رياضة المشي، ومكافحة الأمراض المزمنة، وترسيخ جودة الحياة، وجعل رياضة المشي ثقافة وأسلوبَ حياة، مشيرا إلى أن المبادرة انطلقت تحت رعاية أمير المنطقة، وتنفذ في محافظات جازان، وأبوعريش، وصامطة، وصبيا كل يوم جمعة من الشهر الحالي، مؤكدا أن وزارة الرياضة تسعى دائما لتحقيق الأهداف المنشودة من خلال البرامج والأنشطة والمبادرات على جميع المستويات الرياضية والثقافية والمجتمعية.

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