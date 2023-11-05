Monday, 06 November 2023 01:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرباط الصليبي يؤجل معارك زوكربيرج

11/5/2023 2:17:48 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن مارك زوكربيرج، أن رباطه الصليبي الأمامي تمزق، وأنه خضع لعملية جراحية لاستبداله، ما سيضطره إلى تأجيل معركة (MMA) التنافسية التي كان يخطط لها في أوائل العام المقبل.
وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة ((ميتا)) عن الجراحة في منشور على ((إنستجرام))، أرفقه بصورة له ممددًا على سرير المستشفى مع ضمادات في ساقه، معلقًا: ((تمزق رباطي الصليبي الأمامي وخرجت للتو من جراحة استبداله.. ممتن للأطباء والفريق الذي يعتني بي))، مشيرًا إلى أنه كان يتدرب استعدادًا لمعركة (MMA) التنافسية التي تم تأجيلها الآن، وأضاف زوكربيرج: ((ما زلت أتطلع إلى القيام بذلك بعد أن أتعافى، شكرًا للجميع على الحب والدعم)).
وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على ملياردير فيسبوك لقب ((زوك الممزِّق)) في وقت سابق من هذا العام، بفضل التدريب والمنافسة في مباريات الجوجيتسو، ونشر صور لنفسه يبدو ممزقًا تمامًا.
ومن غير الواضح ما هي معركة (MMA) التنافسية التي خطط لها زوكربيرج في أوائل العام المقبل، ولكن يبدو من غير المحتمل أن تكون مباراة القفص المحتملة التي تم الترويج لها كثيرًا بينه وبين إيلون ماسك.
على الرغم من بعض التراجع حول القتال في وقت سابق من هذا العام، إلا أنه لم يحدث أبدًا، حيث يشير كلا المليارديرين بإصبع الاتهام إلى الآخر، فاتهم زوكربيرج ماسك بعدم الجدية في جدولة معركة حقيقية.
وفي حلقة من بودكاست ((جو روغان)) التي تم بثها الثلاثاء الماضي، قال ماسك إنه لا يزال على استعداد لمحاربة زوكربيرج ((في أي وقت وفي أي مكان)).

MENAFN05112023000089011017ID1107375320

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث