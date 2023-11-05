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أفضل الأطعمة للقلب والأوعية الدموية

11/5/2023 2:17:48 PM
(MENAFN- Al Watan) زيت الزيتون
يمكن تناول الزيوت النباتية يوميًا لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، حيث تحتوي على كمية كبيرة من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، التي تعتبر ضرورية للحفاظ على صحة جدران الأوعية الدموية والقلب.
الأسماك
يوصى بالإكثار من تناول الأسماك؛ لأنها مصدر مهم لزيت السمك، كما أنها غنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة والبروتين، وأكثرها فائدة هي الأسماك الدهنية، مثل الرنجة والماكريل والسلمون؛ لذلك يجب تناول السمك مرة أو مرتين في الأسبوع، لمنع المخاطر المرتبطة بتطور تصلب الشرايين.
اللحوم والدواجن والعدس
من الضروري أيضا حصول الجسم على الكمية اللازمة من البروتين الحيواني، مثل اللحوم والدواجن، والنباتي مثل العدس والحمص والبازلاء.
الحبوب والخضار والفواكه
يجب أن يحصل الجسم على كمية كافية من الألياف الغذائية التي تعمل كالفرشاة في الأمعاء، وتخرج فائض الدهون من الجسم، بالإضافة إلى أنها ضرورية لميكروبيوم الأمعاء، والألياف الغذائية موجودة في خبز الحبوب الكاملة والخضار والفواكه والحبوب.

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