أفضل الأطعمة للقلب والأوعية الدموية

(MENAFN
- Al Watan) زيت الزيتون
يمكن تناول الزيوت النباتية يوميًا لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، حيث تحتوي على كمية كبيرة من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، التي تعتبر ضرورية للحفاظ على صحة جدران الأوعية الدموية والقلب.
الأسماك
يوصى بالإكثار من تناول الأسماك؛ لأنها مصدر مهم لزيت السمك، كما أنها غنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة والبروتين، وأكثرها فائدة هي الأسماك الدهنية، مثل الرنجة والماكريل والسلمون؛ لذلك يجب تناول السمك مرة أو مرتين في الأسبوع، لمنع المخاطر المرتبطة بتطور تصلب الشرايين.
اللحوم والدواجن والعدس
من الضروري أيضا حصول الجسم على الكمية اللازمة من البروتين الحيواني، مثل اللحوم والدواجن، والنباتي مثل العدس والحمص والبازلاء.
الحبوب والخضار والفواكه
يجب أن يحصل الجسم على كمية كافية من الألياف الغذائية التي تعمل كالفرشاة في الأمعاء، وتخرج فائض الدهون من الجسم، بالإضافة إلى أنها ضرورية لميكروبيوم الأمعاء، والألياف الغذائية موجودة في خبز الحبوب الكاملة والخضار والفواكه والحبوب.
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