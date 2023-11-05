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دراسة تحذر من اختفاء ملح الأرض

11/5/2023 2:17:48 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت دراسة جديدة أن النشاط البشري الذي يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب سوف يؤثر أيضًا تأثيرًا ضارًا للغاية على دورة الملح الطبيعية للكوكب.
وجمع باحثون من جامعات: ميريلاند وكونيتيكت وفيرجينيا للتكنولوجيا، ومؤسسات أخرى، خبراتهم من أجل توثيق ما وصفوه بأنه ((تهديد وجودي)) لإمدادات المياه العذبة.
وقد نظر الفريق في مجموعة متنوعة من الأملاح المختلفة، وفي مجموعة من البيئات المختلفة، بما في ذلك تركيزات الملح في الأنهار والتربة، وبعض الأحداث مثل جفاف البحيرات، التي تزيد من تركيزات الملح في الهواء.
وقال عالم البيئة جين ليكينز من جامعة كونيتيكت: ((قبل عشرين عامًا، لم يكن لدينا سوى دراسات حالة. يمكننا القول إن المياه السطحية كانت مالحة هنا في نيويورك أو في إمدادات مياه الشرب في بالتيمور)).
ومن بين النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن نحو 2.5 مليار فدان من التربة في جميع أنحاء العالم قد تأثرت بالتملح الذي يسببه الإنسان، وأن الملح المستخدم في إزالة الجليد من الطرق يجد طريقه أيضًا إلى الهواء.
تعد الملوحة المتزايدة لمصادر المياه العذبة واحدة من أكبر المخاوف. وإذا استمر هذا الاتجاه، فإن العثور على ما يكفي من المياه لشرب سكان العالم يمكن أن يصبح تحديًا حقيقيًا، وذلك قبل أن نصل إلى الأضرار التي لحقت بالحيوانات الأخرى وموائلها.
وأوضح الجيولوجي سوجاي كوشال من جامعة ميريلاند: ((عندما يتراكم الكثير من الملح في الكوكب يمكن أن يؤثر ذلك على عمل الأعضاء الحيوية أو النظم البيئية))، بحسب دراسة نُشرت في مجلة ((ساينس أليرت)) العلمية.

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