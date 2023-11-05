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عينة نادرة من كويكب بمتحف واشنطن

11/5/2023 2:17:47 PM
(MENAFN- Al Watan) عُرضت عينة نادرة من أحد الكويكبات المكتشفة في الفضاء بأحد المتاحف في واشنطن.
وفي غرفة هادئة داخل المتحف، ركّزت الكاميرات والهواتف المحمولة على قطعة صخرية صغيرة قد تبدو غير مهمة، لكنها في الواقع محل دراسة العلماء على أمل اكتشاف ما إذا كانت الكويكبات قد جلبت بالفعل إلى الأرض عنصري الكربون والماء الأساسيين للحياة.
وعُرض، الحجر الصغير المجلوب من كويكب ((بينو))، للمرة الأولى، أمام العامة في سميثسونيان بالعاصمة الأمريكية، داخل كبسولته الصغيرة.
وقال رئيس وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، بيل نيلسون، قبل دقائق قليلة من الكشف عن القطعة خلال احتفال: ((إن هذا الكويكب يحتوي على بلورات ماء وكربون، العنصران الأساسيان للحياة)).
وأضاف نيلسون، أمام الصحافيين ومحبي الفضاء المتحمسين لإخراج كاميراتهم والتقاط صور للقطعة الصخرية، إن ((المشروع الفضائي الجديد هو جزء من سعينا لفهم ومحاولة فهم من نحن، وما نحن عليه، وأين نحن، في هذا الكون الواسع)).
وحضر زوار آخرون إلى المتحف حاملين هواتفهم لالتقاط صور سيلفي مع القطعة الصخرية السوداء، ومن بينهم جين مان التي أتت من ولاية فرجينيا المجاورة برفقة حفيدها، ليطلع أخيرًا على قطعة من كويكب.
وقالت مان، وهي محللة أنظمة تبلغ 64 عامًا، ضاحكة: ((كنت أخشى أن تكون مجرد ذرة غبار، لكنها في الواقع أكبر بكثير مما كنت أعتقد)).
وأضافت: ((كنت في العاشرة عندما وطئت قدما أول إنسان على سطح القمر، وأعتقد أن كل الأشخاص من جيلي يبدون اهتمامهم بهذا الموضوع؛ لأنهم لا يتذكّرون الحماسة التي كانت سائدة آنذاك)).

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