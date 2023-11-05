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ارتفاع شهداء غزة إلى 9500 شهيد - جريدة الوطن السعودية

11/5/2023 2:17:32 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 30 على التوالي إلى 9500 شهيدٍ.
وأكدت الوزارة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال قصفها الجوي والبري خلال الساعات الماضية 10 مجازر بحق الأطفال والنساء كان آخرها مجزرة مخيم المغازي وسط قطاع غزة، والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى، لافتة إلى أن عدد الجرحى ارتفع إلى 24 ألف جريح، مؤكدةً أن المستشفيات باتت غير قادرة على تقديم العلاج للجرحى والمرضى في ظل انقطاع الكهرباء ونفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية.

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