ارتفاع شهداء غزة إلى 9500 شهيد - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 30 على التوالي إلى 9500 شهيدٍ.
وأكدت الوزارة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال قصفها الجوي والبري خلال الساعات الماضية 10 مجازر بحق الأطفال والنساء كان آخرها مجزرة مخيم المغازي وسط قطاع غزة، والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى، لافتة إلى أن عدد الجرحى ارتفع إلى 24 ألف جريح، مؤكدةً أن المستشفيات باتت غير قادرة على تقديم العلاج للجرحى والمرضى في ظل انقطاع الكهرباء ونفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية.
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