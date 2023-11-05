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مشرفة تربوية تنقذ 4 من حادث مروري

11/5/2023 2:14:08 PM
(MENAFN- Al Watan) لم يكن يدر بخلد 4 مشرفات تربويات أن مشوارهن لزيارة إحدى المدارس في محافظة بيش سيكون محفوفًا بالمخاطر، عندما تعرض قائد المركبة المكلف بإيصالهن بنوبة انخفاض السكر أثناء القيادة، إلا أن مشرفة تربوية تدخلت وقادت المركبة بعد اتضاح علامات انخفاض السكر الشديدة على السائق، وأنقذت السائق وزميلاتها من حادث وشيك.
وروت المشرفة عبير عباس لـ((الوطن))، تفاصيل الواقعة، وقالت: أثناء ذهابهن لزيارة ميدانية لإحدى المدراس التابعة لإدارة التعليم في بيش العليا على طريق الحقو، لاحظت فقدان السائق التوازن أثناء قيادة السيارة لتعرضه لنوبة انخفاض السكر، مشيرة إلى أنهن كانوا 4 مشرفات، وطلبت من السائق التوقف والابتعاد عن الطريق والنزول، حتى تتمكن زميلاتها من استقلال المركبة الخلفية، وواحدة في المركبة الأمامية، ووضعت السائق في الصف الثاني. مضيفة أنها تولت مهام قيادة المركبة لأقرب مكان، وتدخلت لإنقاذه وزميلاتها من خطر حادث وشيك، مبينة أن أحد أبنائها مصاب بالسكر، ولاحظت أعراض الانخفاض المشابهة على السائق، مؤكدة على أهمية تعلم الإسعافات الأولية، وقيادة المركبة، لمثل هذه الأزمات الطارئة، وتقديرًا لموقفها تم تكريمها من مسؤولي تعليم صبيا، على حسن تصرفها.

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