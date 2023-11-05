مشرفة تربوية تنقذ 4 من حادث مروري

(MENAFN
- Al Watan) لم يكن يدر بخلد 4 مشرفات تربويات أن مشوارهن لزيارة إحدى المدارس في محافظة بيش سيكون محفوفًا بالمخاطر، عندما تعرض قائد المركبة المكلف بإيصالهن بنوبة انخفاض السكر أثناء القيادة، إلا أن مشرفة تربوية تدخلت وقادت المركبة بعد اتضاح علامات انخفاض السكر الشديدة على السائق، وأنقذت السائق وزميلاتها من حادث وشيك.
وروت المشرفة عبير عباس لـ((الوطن))، تفاصيل الواقعة، وقالت: أثناء ذهابهن لزيارة ميدانية لإحدى المدراس التابعة لإدارة التعليم في بيش العليا على طريق الحقو، لاحظت فقدان السائق التوازن أثناء قيادة السيارة لتعرضه لنوبة انخفاض السكر، مشيرة إلى أنهن كانوا 4 مشرفات، وطلبت من السائق التوقف والابتعاد عن الطريق والنزول، حتى تتمكن زميلاتها من استقلال المركبة الخلفية، وواحدة في المركبة الأمامية، ووضعت السائق في الصف الثاني. مضيفة أنها تولت مهام قيادة المركبة لأقرب مكان، وتدخلت لإنقاذه وزميلاتها من خطر حادث وشيك، مبينة أن أحد أبنائها مصاب بالسكر، ولاحظت أعراض الانخفاض المشابهة على السائق، مؤكدة على أهمية تعلم الإسعافات الأولية، وقيادة المركبة، لمثل هذه الأزمات الطارئة، وتقديرًا لموقفها تم تكريمها من مسؤولي تعليم صبيا، على حسن تصرفها.
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