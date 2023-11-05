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آفة الأخبار

11/5/2023 2:14:08 PM
(MENAFN- Al Watan) عالم الأخبار بحر هائج، يستمد ارتفاع أمواجه المتلاطمة من عواصف الأحداث على مدار الساعة، يتغير بسببها المزاج العالمي، وهناك إذاعات، فضائيات، صحف، منصات إلكترونية تعمل على التضخيم أو الإهمال لترويج الأباطيل، وطمس الحقائق.
أصبحت وسائل الإعلام الحديثة اليوم تبحث عن صُناع ((أخبار الصورة)) ممن لديهم مهنية عالية واحترافية في الصياغة المؤثرة.
وجاء دخول الذكاء الاصطناعي قاعات التحرير ليباعد بين الماضي وما آلت إليه هذه الصناعة في عصرنا الحاضر حيث استغله الأشرار للتزوير وإقناع السذج بما يبثونه.
في كتاب ((صانعو الأخبار)) لفرانسيسكو ماركوني ((من جامعة كولومبيا نيويورك ترجمه الدكتور شاكر الذيابي رئيس قسم الإعلام الإلكتروني في الجامعة السعودية الإلكترونية، أشار المؤلف لأول مرة عن معادلة تحريرية جديدة، باستخدام الذكاء الاصطناعي، كأداة فاعلة في صندوق الأدوات الصحفية، وقدرته على تحليل النصوص مباشرة من البيانات، واكتشاف الرؤى المخفية داخل المقاطع المرئية وتفريغ وترجمة المقابلات في نفس اللحظة.
وقال ((يمكن للمحرر أن يصنع من تلك المعادلة أكثر من رواية للقصة الإخبارية الواحدة)).
ويرى أهل اللغة وجود فرق واضح بين الخبر والنبأ، فالأول لا يتمتع دائما بالحقيقة لأنه قابل للتحريف والتجريف والتخريف، في حين أن النبأ على درجة كبيرة من المصداقية كون مصدره واضح شفاف.
وقد أوجز كريستوفر ويلسون حقيقة الأخبار في بعض المؤسسات الإعلامية من خلال روايته حديقة الحيوان حين قال ((يوجد في الحياة صحيفتان (الحقيقة) و(الأخبار) ومع ذلك فلا أخبار نجدها في الحقيقة ولا حقيقة نجدها في الأخبار)).
وأعتقد من متابعتي أن شروط تحرير الخبر التي كانت معروفة فيما مضى، ومنها المكونات، المقدمة، التفاصيل ومدى الإجابة عن أدوات الاستفهام الستة أين، متى، كيف، ماذا، من، لماذا؟ لم يعد لها أهمية، حتى نظرية الهرم المقلوب فقدت مفعولها في عالم متغير سريع، بعد توغل آلات التصوير الرقمية ((الكاميرات)) على الأحداث بعيونها التي لا تنام، تتابع كل شيء قبل وأثناء وبعد وقوع الحدث في كل مكان وزمان، مما جعل قراءة الصور هو الأسلوب السائد والمفضل لدى المتابعين.
لكن الأخطر مما سبق هي حمى أخبار التافهين والتافهات، الذين أفلسوا من الأخلاق، وأصبحوا يعرضون ليل نهار وجوههم التي تعاني من إخفاق المعالجين، وانعكاسات نفسياتهم المتوترة وإفلاس أقوالهم وأفعالهم.
وأصبح الحذر من متابعة ما يبثونه من أخبار مصورة عن حياتهم المزيفة أمرًا مهمًا، مع أن شهرتهم المؤقتة لا تساوي شيئًا وتتقزم أمام إنجازات أهل المجد، والفخر من أبناء وبنات بلادنا الحبيبة، الذين أبدعوا ويبدعون في عهد الرؤية الطموحة، بمنجزات عالمية في مجالات العلوم، الإدارة، الصناعة، الهندسة، الطب، الاختراع، القوة الناعمة، وهناك أيضًا الأوفياء الشرفاء ممن ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء لحماية الوطن وحدوده والسهر على أمنه بتوجيهات قيادتنا الرشيدة.
على المجتمع اليوم أن يتصدى لتلك الأخلاط السيئة من صور أخبار مشاهير الفلس ممن يحسبون أنهم رواد الإنجازات، وقادة التغيير بينما هم في حقيقة الأمر فقاعات يُنفخ فيها ثم تختفي وتتلاشى.
وأعتقد أن كثرة الأخبار المحبطة والساذجة ساهمت في التأثير على تركيز الإنسان، فما آفة الأخبار إلا رواتها.
ولعل هذه الأسباب وغيرها تقنعنا، إلى العودة لمتابعة الأنباء من المصادر الإعلامية النزيهة في بلادنا سواء المكتوبة أو المسموعة أو المرئية، التي شهدت الأعوام الماضية خطوات تطويرية كبيرة بما يناسب روح العصر وما زال لها الحضور، والقبول والمصداقية في قلب كل مواطن ومقيم.

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