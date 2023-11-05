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لوحات صخرية في ألتاي

11/5/2023 2:14:07 PM
(MENAFN- Al Watan) اكتشف علماء الآثار الروس والمنغوليون لوحات فنية صخرية في جبال ألتاي على أراضي منغوليا، يعود تاريخها إلى ما بين 10 و12 ألف عام قبل الميلاد، وفق ((نوفوستي)).
ويقول فياتشسلاف مولودين، رئيس قسم الآثار القديمة في معهد الآثار والإثنوغرافيا، التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في سيبيريا: ((هذه المنطقة متاخمة للحدود مع روسيا، وتقع مقابل هضبة أوكوك، عثرنا فيها على العديد من المعالم الأثرية، أبرزها ما يسمى بنصب (باغا-أويغور-5)، حيث يوجد معبد اكتشفنا فيه أقدم المنحوتات حتى الآن، والتي يطلق عليها طراز كالغوتين، وتعود إلى نهاية العصر البليستوسيني- بداية الهولوسين)).
ويشير مولودين إلى أن العلماء عثروا على ((واجهة)) حجرية أبعادها حوالي (20x20م)، كان يستخدمها القدماء لرسم المنحوتات الصخرية، عمر أقدم منحوتة منها، بين 10و12 ألف سنة قبل الميلاد، وعثر العلماء على أكثر من 20 لوحة فنية، ففضلاً عن رسم الخيول، توجد لوحات للثيران والغزلان والثعابين.
وأضاف: ((عثرنا لأول مرة على مثل هذا المعبد والمنحوتات الصخرية من طراز كالغوتين في سلسلة جبال ألتاي الواقعة في روسيا ومنغوليا)).

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