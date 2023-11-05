لوحات صخرية في ألتاي

(MENAFN
- Al Watan) اكتشف علماء الآثار الروس والمنغوليون لوحات فنية صخرية في جبال ألتاي على أراضي منغوليا، يعود تاريخها إلى ما بين 10 و12 ألف عام قبل الميلاد، وفق ((نوفوستي)).
ويقول فياتشسلاف مولودين، رئيس قسم الآثار القديمة في معهد الآثار والإثنوغرافيا، التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في سيبيريا: ((هذه المنطقة متاخمة للحدود مع روسيا، وتقع مقابل هضبة أوكوك، عثرنا فيها على العديد من المعالم الأثرية، أبرزها ما يسمى بنصب (باغا-أويغور-5)، حيث يوجد معبد اكتشفنا فيه أقدم المنحوتات حتى الآن، والتي يطلق عليها طراز كالغوتين، وتعود إلى نهاية العصر البليستوسيني- بداية الهولوسين)).
ويشير مولودين إلى أن العلماء عثروا على ((واجهة)) حجرية أبعادها حوالي (20x20م)، كان يستخدمها القدماء لرسم المنحوتات الصخرية، عمر أقدم منحوتة منها، بين 10و12 ألف سنة قبل الميلاد، وعثر العلماء على أكثر من 20 لوحة فنية، ففضلاً عن رسم الخيول، توجد لوحات للثيران والغزلان والثعابين.
وأضاف: ((عثرنا لأول مرة على مثل هذا المعبد والمنحوتات الصخرية من طراز كالغوتين في سلسلة جبال ألتاي الواقعة في روسيا ومنغوليا)).
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