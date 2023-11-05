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خطورة الجهد على الدماغ

11/5/2023 2:14:07 PM
(MENAFN- Al Watan) وجدت دراسة جديدة، أجراها المركز الوطني النرويجي للشيخوخة والصحة، وجود صلة بين الانخراط المستمر في الوظائف ذات المستويات المتوسطة إلى العالية من النشاط البدني وزيادة النشاط البدني وبين خطر التدهور المعرفي.
تؤكد هذه النتائج على ضرورة وضع تدابير وقائية للعاملين في المهن التي تتطلب جهدًا بدنيًا لمنع الضعف الإدراكي، باستخدام واحدة من أكبر الدراسات السكانية في العالم حول الخرف، قام الباحثون بتقييم ارتباط النشاط البدني المهني في سن (33-65) مع خطر الإصابة بالخرف والضعف الإدراكي المعتدل في سن (70+).
وكانت مخاطر الإصابة بالخرف بين الأشخاص الذين يبلغون من العمر 70 عامًا 15.5% بين أولئك الذين لديهم عمل يتطلب جهدًا بدنيًا، ولكن 9% فقط بين أولئك الذين لديهم وظائف ذات متطلبات بدنية منخفضة.

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