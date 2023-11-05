خطورة الجهد على الدماغ

(MENAFN
- Al Watan) وجدت دراسة جديدة، أجراها المركز الوطني النرويجي للشيخوخة والصحة، وجود صلة بين الانخراط المستمر في الوظائف ذات المستويات المتوسطة إلى العالية من النشاط البدني وزيادة النشاط البدني وبين خطر التدهور المعرفي.
تؤكد هذه النتائج على ضرورة وضع تدابير وقائية للعاملين في المهن التي تتطلب جهدًا بدنيًا لمنع الضعف الإدراكي، باستخدام واحدة من أكبر الدراسات السكانية في العالم حول الخرف، قام الباحثون بتقييم ارتباط النشاط البدني المهني في سن (33-65) مع خطر الإصابة بالخرف والضعف الإدراكي المعتدل في سن (70+).
وكانت مخاطر الإصابة بالخرف بين الأشخاص الذين يبلغون من العمر 70 عامًا 15.5% بين أولئك الذين لديهم عمل يتطلب جهدًا بدنيًا، ولكن 9% فقط بين أولئك الذين لديهم وظائف ذات متطلبات بدنية منخفضة.
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