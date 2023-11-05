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انطلاق أكبر فعالية للمشي في جازان

11/5/2023 2:14:07 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلق أمين منطقة جازان، المهندس يحيى غزواني، فعالية ((جازان تمشي)) بحضور مدير عام فرع وزارة الرياضة بجازان المهندس سعد القحطاني، وممثلي الجهات الحكومية والفرق التطوعية بالمنطقة، وذلك في ممشى الكورنيش الشمالي بمدينة جازان وسط مشاركة كبيرة لمحبي رياضة المشي من مختلف الفئات العمرية، رجال ونساء.
((الوطن)) شاركت في جولة ميدانية، والوقوف على مبادرة ((جازان تمشي)) التي شارك فيها عدد كبير من المشاة والمنظمين والمتطوعين.
جازان تمشي
قال نائب مدير فرع وزارة الرياضة بجازان، عقيل صعابي، إن فعالية اليوم، وهي مبادرة ((جازان تمشي)) التي نظمها ونفذها فرع وزارة الرياضة بجازان بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، حظيت بمشاركة كبيرة جدا من الأهالي وجميع فئات المجتمع العمرية، من كبار السن والأطفال والرجال والنساء، حتى ذوو الاحتياجات الخاصة شاركوا وأسهموا في نجاح هذه الانطلاقة، لتعزيز ونشر رياضة المشي. ولأن ((جازان تمشي)) اسم كبير جدا، وتعد أكبر فعالية للمشي، تم تدشينها على مستوى المنطقة.
المبادرة موزعة
أوضح ((صعابي)) أن هذه المبادرة موزعة على عدة محافظات، وكانت البداية اليوم من مدينة جازان، ثم سيكون تنفيذها خلال الأسبوع القادم في محافظة أبوعريش، والأسبوع الذي يليه في محافظة صامطة، ثم ستختتم في محافظة صبيا. وأشار إلى أن ((جازان تمشي)) شهدت قبل انطلاقتها توزيع هدايا ومنشورات على المشاركين، للتعريف بفوائد المشي التي تتضمن تحسين اللياقة البدنية، والحفاظ على الصحة، والحد من التوتر، واستعادة النشاط، والوقاية من الأمراض المزمنة، وتعزيز صحة العظام، وحرق السعرات الحرارية الزائدة، والحفاظ على وزن صحي، وكذلك تم الاطلاع على أنشطة وبرامج الأركان التوعوية المصاحبة للفعالية.
فوائد جمة
أكد المشارك علي القحطاني أن ((المشي له عدة فوائد جمة، ولي الآن السنة الخامسة في ممارسة رياضة المشي، وكانت بدايتي بعشرة آلاف خطوة، ثم وصلت 4 و5 كيلومترات. أما الآن فصرت أمشي 27 وعشرين كيلومترا، أي ما يقارب من 40 إلى 45 ألف خطوة في اليوم)). ولفت إلى أن المشي كان السبب في إنقاص وزنه، لأنه ((أول ما بدأت كان وزني 75 كيلو، والآن نقص إلى 60، وهذا دليل على أن المشي له فوائد جمة، ومن الأفضل للشخص أن يمارس المشي، ويبدأ بخطوات قليلة ويستمر، ومع الأيام راح يلقى ثمرات وفوائد المشي)).

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