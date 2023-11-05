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سينوغرافيا تميز مسرحيتي الأحساء

11/5/2023 2:14:07 PM
(MENAFN- Al Watan) أجمع نقاد ومسرحيون، أن مسرحيتي ((بحر))، و((طليعة هجر))، اللتين جرى عرضهما على خشبة مسرح جمعية الثقافة والفنون في الأحساء الأسبوعين الماضيين، ضمن مهرجان الرياض المسرحي، هناك ثمة اشتغال مكثف على ((السينوغرافيا))، وتركيز على تقنيات عرض الفيديو ((البروجكشن)) ضمن ديكورات المسرح، كانت وراء تميز العملين المسرحيين، وتقديمهما كمنتج مختلف غير تقليدي، وغير مكرر، فيه تنوع للأشكال والصور الجديدة غير معتادة، وأن نقطة القوة في المسرحيتين تقديمهما بتقنيات مسرحية حديثة، كالشاشة النقطية، والإضاءة المتحركة والمؤثرات المباشرة، مما شد الجمهور لرؤية لوحات تتميز بتكوين متوازن مرغوب لديهم.
الصورة والإبهار
أبان المسرحي، سلطان النوه، أننا في وقت يجب التركيز على الصورة والإبهار، والتنوع المشهدي، واستغلال التقنيات الحديثة والمتطورة في الإضاءة والشاشة والصوتيات، وتوظيفها في العرض المسرحي، شريطة تناسبها مع العرض، وتفي بمتطلبات العرض، وتحقق الهدف، موضحًا أن ((السينوغرافيا))، جزء وعنصر من عناصر العمل المسرحي، ومكمل للعملية الإخراجية، ويجب أن تتحد في السينوغرافيا 4 عناصر رئيسية، وهي: الإضاءة، والصوتيات، والأزياء والديكور، وتكون متناغمة مع بعضها.
ملابس النواخذة والبحارة
أضاف كلا العملين قدما سينوغرافيا مختلفين، تناسبا مع التنوع في الأماكن، وتوظيفها بشكل صحيح، بجانب الاعتماد فيها على إضاءات المسرح، وإضاءة أخرى صنعها الممثلون من خلال التجول بالفوانيس، والمؤثرات الصوتية، كانت بشكل مباشر، من خلال أداء الممثلين للغناء والرقص والإيقاع بشكل مباشر أمام الجمهور، والأزياء كانت مختلفة، ففيها تصوير مختلف عن السائد، وتنفيذ أزياء قريبة من ملابس النواخذة والبحارة، وتشتمل على إضافة وتغيير في الشكل والنمطية لهدف معين، حتى تعكس نفسية الشخصية في مسرحية ((بحر)).
وفي مسرحية ((طليعة هجر))، تناسب السينوغرافيا مع العمل، وفيها تنوع واستغلال للتقنيات الموجودة في المسرح، خاصة الإضاءات المتحركة لصناعة تشكيلات متنوعة في المسرح، واستخدام الشاشة لعرض المشاهد المنظورة، وكان هناك بعد وعمق مشهدي لتلك المشاهد، متناسبة مع مشاهد العمل المسرحي الأخرى.
ذائقة المتلقي
قال النوه، التنوع مطلوب في السينوغرافيا، مع مراعاة تقديمها حسب طبيعة العمل، ومتوافقة مع الهدف المرسوم للعمل، ومتناسبة مع الإخراج، وتمنى استمرار الاشتغال على السينوغرافيا في العروض المسرحية المقبلة، وتكثيف البروفات في العمل المسرحي، لضمان الوصل إلى سينوغرافيا جيدة، ترتقي إلى ذائقة الملتقي.

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