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الرياض تستعد لانطلاق المنتدى والمعرض الدولي الأول للزراعة المستدامة

11/5/2023 2:14:07 PM
(MENAFN- Al Watan) تستعد الرياض لانطلاق فعاليات المنتدى والمعرض الدولي الأول للزراعة المستدامة، الذي يُنظمه المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، برعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة، وذلك في الفترة من 20 -22 نوفمبر 2023م.
ويشهد المنتدى مشاركة واسعة من أكثر من 35 دولة، حيث يناقش 55 مختصًا من خلال 46 محاضرة و90 بحثًا، أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية واستغلالها الأمثل، وتعظيم الاستفادة من التقنيات الزراعية الحديثة، ونشر الممارسات الزراعية الجيدة لتحقيق الزراعة المستدامة.
وأوضح المدير العام للمركز الوطني لأبحاث تطوير الزراعة المستدامة، الدكتور عبدالرحمن الصقير، أن المنتدى يستعرض أحدث الأبحاث والدراسات والممارسات العالمية، مع تسليط الضوء على أحدث التقنيات والابتكارات في المجال الزراعي، التي تسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، من خلال محاضرات علمية وحلقات نقاش متنوعة، تُدار بواسطة نخبة من الخبراء والمتخصصين.
وأضاف: ((يتخلل هذه الأنشطة، معرض يشارك فيه عارضون محليون ودوليون؛ بهدف تبادل المعرفة، واستعراض التجارب والابتكارات في مجالات الزراعة المستدامة)).
ونوَّه الدكتور الصقير، إلى أن المنتدى يهدف للإسهام في تحقيق المستهدفات الوطنية والأممية للتنمية الزراعية المستدامة، وتحفيز البحث والابتكار في المجال الزراعي، لإنشاء أنظمة إنتاج زراعية أكثر فاعلية، مع توفير فرص التعاون وتبادل الأفكار ونقل التقنيات الزراعية الحديثة وتوطينها.
ويشارك في المعرض أكثر من 35 جهة، تستعرض مجموعة من الحلول المبتكرة والمنتجات الحديثة المقدمة من قبل الشركات والجهات ذات العلاقة في مجالات الزراعة المستدامة، وسيكون التسجيل في المنتدى والمعرض عبر رابط التسجيل التالي: (

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