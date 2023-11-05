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روسيا تواصل خفضها الطوعي لصادرات النفط حتى نهاية 2023

11/5/2023 2:14:06 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن روسيا ستستمر حتى نهاية عام 2023 في خفض طوعي لصادرات النفط إلى الأسواق العالمية بمقدار 300 ألف برميل يوميا.
وقال نوفاك في تصريحات للصحفيين: "ستواصل روسيا حتى نهاية ديسمبر 2023 خفضا طوعيا إضافيا في إمدادات النفط والمنتجات النفطية للأسواق العالمية بمقدار 300 ألف برميل يوميا، والذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر وأكتوبر الماضي في 2023".
وأضاف نوفاك أنه سيتم إجراء تحليل للسوق الشهر المقبل لتحديد ما إذا كان سيتم تعميق التخفيض أو زيادة إنتاج النفط.
كما أكد نائب رئيس الوزراء أن التخفيض الطوعي الإضافي يهدف إلى تعزيز إجراءات دول أوبك+ للحفاظ على استقرار وتوازن أسواق النفط.

MENAFN05112023000089011017ID1107375295

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