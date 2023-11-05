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الخطوط السعودية: استقبال وظائف ملاحي مقصورة الضيوف في 5 مدن

11/5/2023 2:14:06 PM
(MENAFN- Al Watan) تبدأ الخطوط السعودية المرحلة الأولى من استقبال المتقدمين للبرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف لملاحي مقصورة الضيوف للجنسَين بمدينة جدة على مدى ثلاثة أيام اعتباراً من يوم الاثنين 6 نوفمبر وحتى الأربعاء 8 نوفمبر وذلك في قاعة الاحتفالات بنادي السعودية، فيما تليها أربع مراحل مماثلة في كل من مدن الرياض، الدمام، المدينة المنورة، أبها؛ ويأتي ذلك في إطار خطتها الرامية إلى توطين الوظائف النوعية التخصصية ومواكبة للتطوير الذي يشهده قطاع الطيران ومساهمةً لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وحددت "السعودية" الشروط المبدئية للقبول بالبرنامج، حيث أنه مخصص لحملة شهادة الثانوية العامة كحدٍ أدنى لمن تتراوح أعمارهم بين 20 - 30 عاماً، ومن يجتاز اشتراطات القبول المقررة والمقابلات الشخصية؛ سيلتحق بالبرنامج التدريبي الذي يستمر لمدة شهرين يحصل خلالها المتدرب على مكافأة شهرية بالإضافة إلى التأمين الطبي وتذاكر السفر بحسب الأنظمة.
وسيجري إعداد المؤهلين في السعودية للأكاديمية وفق برنامج تدريبي مكثف يبدأ بتلقيهم معلومات وافية عن مجموعة الخطوط السعودية بالإضافة إلى الطرق المتبعة في تقديم الخدمة المتميزة للضيوف في الطائرة، إلى جانب الإلمام بالمصطلحات الدولية الخاصة بمجال الطيران والتعرف على القوانين والأنظمة الخاصة بالخدمة الجوية والعمليات التشغيلية.
كما سيتلقى المتدربون خلال فترة التدريب جانباً مهماً ضمن أولويات عمل الملاح الجوي وهو ما يتعلق بالسلامة حيث سيتم تدريبهم وتأهيلهم على استخدام أدوات السلامة الجوية في الطائرة وكيفية التعامل معها ومع مختلف الحالات الطارئة وكذلك دورة الإسعافات الأولية والاحتياطات الطبية وكيفية الوقاية من الأمراض أثناء الطيران وغيرها من الدورات والبرامج التي تم اختيارها من قبل متخصصين في الخدمة الجوية.
وبعد إتمام مرحلة التدريب بنجاح سيتم تعيين المتدرب مباشرة على وظيفة "ملاح جوي" وسيحصل على راتب شهري وبدل مواصلات وتأمين طبي وقسائم سفر للموظف وعائلته المستحقين، إلى جانب بدل الطيران ومصاريف السفر للموظف بحسب الأنظمة.
يشار إلى أن الخطوط السعودية قد أكملت توطين وظيفة الملاح الجوي للشباب بنسبة 100% وبدأت بفتح المجال للمواطنات بالتوظيف في هذه المهنة وتأهيلهن بالتدريب اللازم، حيث تسعى من خلال ذلك لمواكبة التوسع في العمليات التشغيلية والمتمثلة في زيادة الرحلات والوصول إلى وجهات دولية عديدة بالإضافة إلى خطة تنمية الأسطول والذي سوف تتسلم على ضوئها خلال السنوات القليلة القادمة 80 طائرة جديدة.

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