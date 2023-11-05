الخطوط السعودية: استقبال وظائف ملاحي مقصورة الضيوف في 5 مدن

(MENAFN
- Al Watan) تبدأ الخطوط السعودية المرحلة الأولى من استقبال المتقدمين للبرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف لملاحي مقصورة الضيوف للجنسَين بمدينة جدة على مدى ثلاثة أيام اعتباراً من يوم الاثنين 6 نوفمبر وحتى الأربعاء 8 نوفمبر وذلك في قاعة الاحتفالات بنادي السعودية، فيما تليها أربع مراحل مماثلة في كل من مدن الرياض، الدمام، المدينة المنورة، أبها؛ ويأتي ذلك في إطار خطتها الرامية إلى توطين الوظائف النوعية التخصصية ومواكبة للتطوير الذي يشهده قطاع الطيران ومساهمةً لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وحددت "السعودية" الشروط المبدئية للقبول بالبرنامج، حيث أنه مخصص لحملة شهادة الثانوية العامة كحدٍ أدنى لمن تتراوح أعمارهم بين 20 - 30 عاماً، ومن يجتاز اشتراطات القبول المقررة والمقابلات الشخصية؛ سيلتحق بالبرنامج التدريبي الذي يستمر لمدة شهرين يحصل خلالها المتدرب على مكافأة شهرية بالإضافة إلى التأمين الطبي وتذاكر السفر بحسب الأنظمة.
وسيجري إعداد المؤهلين في السعودية للأكاديمية وفق برنامج تدريبي مكثف يبدأ بتلقيهم معلومات وافية عن مجموعة الخطوط السعودية بالإضافة إلى الطرق المتبعة في تقديم الخدمة المتميزة للضيوف في الطائرة، إلى جانب الإلمام بالمصطلحات الدولية الخاصة بمجال الطيران والتعرف على القوانين والأنظمة الخاصة بالخدمة الجوية والعمليات التشغيلية.
كما سيتلقى المتدربون خلال فترة التدريب جانباً مهماً ضمن أولويات عمل الملاح الجوي وهو ما يتعلق بالسلامة حيث سيتم تدريبهم وتأهيلهم على استخدام أدوات السلامة الجوية في الطائرة وكيفية التعامل معها ومع مختلف الحالات الطارئة وكذلك دورة الإسعافات الأولية والاحتياطات الطبية وكيفية الوقاية من الأمراض أثناء الطيران وغيرها من الدورات والبرامج التي تم اختيارها من قبل متخصصين في الخدمة الجوية.
وبعد إتمام مرحلة التدريب بنجاح سيتم تعيين المتدرب مباشرة على وظيفة "ملاح جوي" وسيحصل على راتب شهري وبدل مواصلات وتأمين طبي وقسائم سفر للموظف وعائلته المستحقين، إلى جانب بدل الطيران ومصاريف السفر للموظف بحسب الأنظمة.
يشار إلى أن الخطوط السعودية قد أكملت توطين وظيفة الملاح الجوي للشباب بنسبة 100% وبدأت بفتح المجال للمواطنات بالتوظيف في هذه المهنة وتأهيلهن بالتدريب اللازم، حيث تسعى من خلال ذلك لمواكبة التوسع في العمليات التشغيلية والمتمثلة في زيادة الرحلات والوصول إلى وجهات دولية عديدة بالإضافة إلى خطة تنمية الأسطول والذي سوف تتسلم على ضوئها خلال السنوات القليلة القادمة 80 طائرة جديدة.
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