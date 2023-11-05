هيئة العقار تطلق بروبتك السعودية بمشاركة دولية واسعة

(MENAFN
- Al Watan) برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل تنطلق غدا، النسخة الأولى من مؤتمر ((بروبتك السعودية))، الذي تنظمه الهيئة العامة للعقار على مدار يومين في العاصمة الرياض. منصة السجل العقاري
وسيتضمن حفل الافتتاح الإعلان عن تقرير التقنية العقارية، وإطلاق منصة المؤشرات العقارية، ومنصة السجل العقاري، إضافة إلى افتتاح المعرض المصاحب والذي يضم أكثر من 50 جناحا يمثلون 25 دولة، وتشارك فيه الجهات الحكومية المُشرِعة والممكنة في القطاع العقاري، إضافة إلى شركات عقارية، وتقنية، وشركات ناشئة في التطوير العقاري والبناء، وتطبيقات عقارية، وشركات استثمارية وصناديق تمويلية. 20 جلسة حوارية
من جهة أخرى ستقام 20 جلسة حوارية وعرض أوراق عمل يشارك فيها 40 متحدثا يمثلون شركات وجهات أوربية وآسيوية وأمريكية، إضافة لخبراء ومختصين في التقنية والعقار والذكاء الاصطناعي؛ لعرض تجاربهم في مجال التقنيات العقارية.
كما يناقش المؤتمر عدة موضوعات أهمها: مفهوم التقنية العقارية بالمملكة، دور الاستثمار في التقنية العقارية في المملكة، تجربة قطاع التقنية المالية، التحديات والفرص في الاستثمار الجريء بالمملكة، دور التقنية في تطوير وتفعيل السياسات العامة، التحول الرقمي للقطاع العقاري، البنية التحتية الرقمية في المملكة. منصة استثمارية
وكشفت الهيئة عن إقامة منصة استثمارية في ((بروبتك السعودية)) تجمع أصحاب الشركات الناشئة ورياديي الأعمال بالصناديق الاستثمارية حيث تُتاح الفرصة للشركات الناشئة السعودية؛ لعرض مجالات الشراكة والاستثمار بتواجد أكبر 20 صندوقا استثماريا محليا وعالميا من 8 دول بإجمالي استثمارات يتجاوز الـ 40 مليار ريال سعودي.
ويشهد المؤتمر عدة أنشطة تتمثل في المنظومة العقارية التقنية التي تشمل الجهات الحكومية المُشرعة للقطاع العقاري والداعمة للمشاريع الناشئة، المطورون العقاريون، المنصات العقارية، الشركات الناشئة وشركات التقنية العقارية، شركات الاستثمار الجريء، ومسرعات الأعمال، مع قطاع التطبيقات العقارية؛ التجارية، السكنية، السياحية، واللوجستية، إضافة إلى قطاع الحلول التقنية مثل إدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والذكاء الاصطناعي وغيرها.
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