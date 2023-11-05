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هيئة العقار تطلق بروبتك السعودية بمشاركة دولية واسعة

11/5/2023 2:14:06 PM
(MENAFN- Al Watan) برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل تنطلق غدا، النسخة الأولى من مؤتمر ((بروبتك السعودية))، الذي تنظمه الهيئة العامة للعقار على مدار يومين في العاصمة الرياض.
منصة السجل العقاري
وسيتضمن حفل الافتتاح الإعلان عن تقرير التقنية العقارية، وإطلاق منصة المؤشرات العقارية، ومنصة السجل العقاري، إضافة إلى افتتاح المعرض المصاحب والذي يضم أكثر من 50 جناحا يمثلون 25 دولة، وتشارك فيه الجهات الحكومية المُشرِعة والممكنة في القطاع العقاري، إضافة إلى شركات عقارية، وتقنية، وشركات ناشئة في التطوير العقاري والبناء، وتطبيقات عقارية، وشركات استثمارية وصناديق تمويلية.
20 جلسة حوارية
من جهة أخرى ستقام 20 جلسة حوارية وعرض أوراق عمل يشارك فيها 40 متحدثا يمثلون شركات وجهات أوربية وآسيوية وأمريكية، إضافة لخبراء ومختصين في التقنية والعقار والذكاء الاصطناعي؛ لعرض تجاربهم في مجال التقنيات العقارية.
كما يناقش المؤتمر عدة موضوعات أهمها: مفهوم التقنية العقارية بالمملكة، دور الاستثمار في التقنية العقارية في المملكة، تجربة قطاع التقنية المالية، التحديات والفرص في الاستثمار الجريء بالمملكة، دور التقنية في تطوير وتفعيل السياسات العامة، التحول الرقمي للقطاع العقاري، البنية التحتية الرقمية في المملكة.
منصة استثمارية
وكشفت الهيئة عن إقامة منصة استثمارية في ((بروبتك السعودية)) تجمع أصحاب الشركات الناشئة ورياديي الأعمال بالصناديق الاستثمارية حيث تُتاح الفرصة للشركات الناشئة السعودية؛ لعرض مجالات الشراكة والاستثمار بتواجد أكبر 20 صندوقا استثماريا محليا وعالميا من 8 دول بإجمالي استثمارات يتجاوز الـ 40 مليار ريال سعودي.
ويشهد المؤتمر عدة أنشطة تتمثل في المنظومة العقارية التقنية التي تشمل الجهات الحكومية المُشرعة للقطاع العقاري والداعمة للمشاريع الناشئة، المطورون العقاريون، المنصات العقارية، الشركات الناشئة وشركات التقنية العقارية، شركات الاستثمار الجريء، ومسرعات الأعمال، مع قطاع التطبيقات العقارية؛ التجارية، السكنية، السياحية، واللوجستية، إضافة إلى قطاع الحلول التقنية مثل إدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والذكاء الاصطناعي وغيرها.

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