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وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة طيبة

11/5/2023 2:14:06 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة اليوم, توفر وظائف أكاديمية شاغرة في المدينة المنورة وفروعها في محافظات ينبع والعلا لدرجة معيد في 36 تخصصًا وترغب الجامعة شغلها بنظام التعاقد للرجال والنساء للتدريس في 18 كلية وحددت الجامعة مواعيد التقديم للمهتمين ابتداءً من 12 وحتى 16 نوفمبر الجاري.
واشترطت الجامعة للمتقدم أن يكون سعودي الجنسية وأن لا يزيد العمر عن 30 سنة، إضافة إلى الحصول على درجة البكالوريوس من جامعة سعودية أو معادلتها.
وأكدت الجامعة أن التقديم على الوظائف لا يعد ترشيحًا نهائيًا، كما أن الترشيح النهائي يتم بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية مع التنبيه على أن التقديم يكون على وظيفة واحدة فقط، وفي حال عدم اكتمال الطلب يتم استبعاد الطلب، وتتم متابعة الطلب من خلال النظام الإلكتروني للتقديم وسيتم الترشيح للتخصصات المتاحة للتقديم (رجال / نساء) وفق احتياج الكليات. ودعت الراغبين في معرفة المزيد من التفاصيل وتقديم الطلبات إلى زيارة البوابة الإلكترونية للجامعة عبر الرابط .

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