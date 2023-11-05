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مؤتمر لمحققي السلامة الجوية في جدة

11/5/2023 2:14:06 PM
(MENAFN- Al Watan) تنطلق في جدة، غدا، أعمال المؤتمر السنوي التاسع لجمعية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمحققي السلامة الجوية، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، وبحضور ممثلين من مختلف دول العالم من المنظمات والخبراء والمختصين المهتمين بسلامة الطيران والتحقيق في الحوادث والوقائع.
وسيشهد المؤتمر خلال أيامه الثلاثة مشاركة مجموعة من أبرز الخبراء في سلطات التحقيق والمشغلين ومقدمي الخدمات من 60 جهة مختلفة في قطاع الطيران من 21 دولة، وسيتم استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمستجدات سلامة الطيران المدني، من أبرزها: إدارة نظم السلامة ودورها في الوقاية من الحوادث، واستخدام التكنولوجيا في التحقيقات وخدمة النظام العالمي لسلامة الطيران من خلال نهج متكامل واستباقي.

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