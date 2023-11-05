نيمار يبدأ مرحلة التأهيل

(MENAFN
- Al Watan) يبدأ مهاجم الهلال، البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال الأيام المقبلة برنامجًا تأهيليًا لا يقل عن 6 أشهر، من خلال جلسات للعلاج الطبيعي، عقب خضوعه للجراحة نتيجة قطع في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي في الركبة اليسرى.
وقيم طبيب المنتخب البرازيلي، رودريجو لاسمار، مجددًا حالة قائد منتخب السيليساو، وتحقق من التطور الجيد للاعب في مرحلة ما بعد التدخل الجراحي، لذا قرر منحه الإذن الطبي لمغادرة المستشفى.
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