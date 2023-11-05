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نيمار يبدأ مرحلة التأهيل

11/5/2023 2:14:06 PM
(MENAFN- Al Watan) يبدأ مهاجم الهلال، البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال الأيام المقبلة برنامجًا تأهيليًا لا يقل عن 6 أشهر، من خلال جلسات للعلاج الطبيعي، عقب خضوعه للجراحة نتيجة قطع في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي في الركبة اليسرى.
وقيم طبيب المنتخب البرازيلي، رودريجو لاسمار، مجددًا حالة قائد منتخب السيليساو، وتحقق من التطور الجيد للاعب في مرحلة ما بعد التدخل الجراحي، لذا قرر منحه الإذن الطبي لمغادرة المستشفى.

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