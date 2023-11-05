السهام الآسيوية بالمملكة

(MENAFN
- Al Watan) اعتمد الكونجرس الآسيوي للسهام، استضافة المملكة رسمياً لبطولة كأس آسيا للسهام 2025، خلال اجتماعه الذي عقد في بانكوك بحضور ممثلي 24 دولة، وتم خلاله اعتماد الملف السعودي للاستضافة.
وأشار المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للسهام عبدالرحمن الشدوخي إلى أن الاستضافة جاءت نتيجة الجهود الإستراتيجية والفنية التي عمل عليها الاتحاد خلال 2023، إذ بدأ العمل على ملفات الاستضافات العربية والآسيوية والعالمية منذ2022، ليكون أول ثمرة لذلك العمل البطولة العربية الـ13 للسهام، التي استضافتها الرياض في أكتوبر الماضي.
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