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السهام الآسيوية بالمملكة

11/5/2023 2:14:05 PM
(MENAFN- Al Watan) اعتمد الكونجرس الآسيوي للسهام، استضافة المملكة رسمياً لبطولة كأس آسيا للسهام 2025، خلال اجتماعه الذي عقد في بانكوك بحضور ممثلي 24 دولة، وتم خلاله اعتماد الملف السعودي للاستضافة.
وأشار المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للسهام عبدالرحمن الشدوخي إلى أن الاستضافة جاءت نتيجة الجهود الإستراتيجية والفنية التي عمل عليها الاتحاد خلال 2023، إذ بدأ العمل على ملفات الاستضافات العربية والآسيوية والعالمية منذ2022، ليكون أول ثمرة لذلك العمل البطولة العربية الـ13 للسهام، التي استضافتها الرياض في أكتوبر الماضي.

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