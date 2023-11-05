فلومينينسي يكمل عقد مونديال الأندية

(MENAFN
- Al Watan) أكمل فلومينينسي البرازيلي عقد الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من الـ12 وحتى الـ22 من ديسمبر المقبل، بعدما توج بلقب كأس الليبرتادوريس بعد تغلبه على بوكا جونيورز الأرجنتيني 2/ 1، في نهائي البطولة.
وأصبح الفريق البرازيلي آخر الفرق المتأهلة لمونديال الأندية الذي يقام في جدة بمشاركة 7 أندية.
ويبدأ فلومينينسي المونديال من نصف النهائي في الـ18 من ديسمبر بمواجهة الفائز من مواجهة الأهلي المصري والمتأهل من لقاء الاتحاد وأوكلاند سيتي النيوزلندي.
ويواجه مانشستر سيتي في الـ19 من الشهر المقبل الفائز من لقاء ليون وأوراوا في نصف النهائي أيضاً.
وتقام المواجهة النهائية في الـ22 من ديسمبر المقبل ويسبقها لقاء تحديد المركز الثالث في نفس اليوم.
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