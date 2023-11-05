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فلومينينسي يكمل عقد مونديال الأندية

11/5/2023 2:14:05 PM
(MENAFN- Al Watan) أكمل فلومينينسي البرازيلي عقد الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من الـ12 وحتى الـ22 من ديسمبر المقبل، بعدما توج بلقب كأس الليبرتادوريس بعد تغلبه على بوكا جونيورز الأرجنتيني 2/ 1، في نهائي البطولة.
وأصبح الفريق البرازيلي آخر الفرق المتأهلة لمونديال الأندية الذي يقام في جدة بمشاركة 7 أندية.
ويبدأ فلومينينسي المونديال من نصف النهائي في الـ18 من ديسمبر بمواجهة الفائز من مواجهة الأهلي المصري والمتأهل من لقاء الاتحاد وأوكلاند سيتي النيوزلندي.
ويواجه مانشستر سيتي في الـ19 من الشهر المقبل الفائز من لقاء ليون وأوراوا في نصف النهائي أيضاً.
وتقام المواجهة النهائية في الـ22 من ديسمبر المقبل ويسبقها لقاء تحديد المركز الثالث في نفس اليوم.

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