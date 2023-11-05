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فرسان مكة يوقفون العثرات

11/5/2023 2:14:05 PM
(MENAFN- Al Watan) استعاد الوحدة توازنه بعد أن حوّل تأخره في الحصة الأولى لمواجهته أمام مضيفه الحزم، التي شهدها ملعب الأخير لحساب الجولة الـ12 لدوري روشن السعودي للمحترفين، إلى انتصار مهم في نهاية المواجهة 1/2.
سجل لفرسان مكة عبدالعزيز نور ((70، و85))، ولحزم الصمود برونو فيانا ((23))، ليرفع بذلك الوحدة رصيده إلى 16 نقطة، قافزا إلى المركز الثامن، بينما بقي الحزم على 7 نقاط في المركز قبل الأخير.

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