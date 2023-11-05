فرسان مكة يوقفون العثرات

(MENAFN
- Al Watan) استعاد الوحدة توازنه بعد أن حوّل تأخره في الحصة الأولى لمواجهته أمام مضيفه الحزم، التي شهدها ملعب الأخير لحساب الجولة الـ12 لدوري روشن السعودي للمحترفين، إلى انتصار مهم في نهاية المواجهة 1/2.
سجل لفرسان مكة عبدالعزيز نور ((70، و85))، ولحزم الصمود برونو فيانا ((23))، ليرفع بذلك الوحدة رصيده إلى 16 نقطة، قافزا إلى المركز الثامن، بينما بقي الحزم على 7 نقاط في المركز قبل الأخير.
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