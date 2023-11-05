فارس الجنوب يزيد عثرات الذئاب

فارس الجنوب يزيد عثرات الذئاب
التاريخ
11/5/2023 2:14:05 PM
(MENAFN
- Al Watan) فرض ضمك التعادل السلبي على مضيفه التعاون، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأخير، لحساب الجولة الـ12 لدوري روشن السعودي للمحترفين واكتفى الفريقان بنقطة واحد لكل منهما، ليصل الذئاب إلى النقطة الـ25 في المركز الثالث، وبلغ فارس الجنوب 14 نقطة في المركز الـ11.
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